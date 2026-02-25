Reportan Enfrentamiento en Tuxpan, Jalisco; Hay Dos Sujetos Abatidos

En Tuxpan, al sur de Jalisco, sujetos armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional, lo que derivó en un enfrentamiento con fuerzas federales

Dos sospechosos fueron abatidos y un tercero, de nacionalidad colombiana, quedó detenido. Según el reporte, Guardia Nacional y Ejército patrullaban para descartar bloqueos cuando fueron atacados. Los dos abatidos terminaron dentro de una finca en construcción; uno cayó portando un arma larga.

A través de redes sociales el Gobierno de Tuxpan, Jalisco informó que no hay acceso al municipio por El Sonajero ni Prolongación Independencia. Pidieron mantenerse en resguardo y atentos a canales oficiales tras reporte de detonaciones de arma de fuego.

En el lugar se reporta un fuerte operativo por parte de los tres niveles de gobierno.

Información en proceso...

Historias Recomendadas: