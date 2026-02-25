Shakira Es Nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026: La Lista Completa de Nominados

Shakira ha sido incluida entre los nominados para formar parte de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la música popular a nivel global. Esta nominación marca un hito en su carrera y destaca el impacto de su trayectoria en la escena musical internacional.

La Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, con sede en Cleveland, Ohio, dio a conocer este miércoles la lista de 17 artistas y agrupaciones nominados, que abarca géneros tan diversos como el pop, rock, R&B, hip-hop y metal. Entre los nombres sobresalen Shakira, Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill y bandas icónicas como Iron Maiden y Oasis.

Shakira Rompe Récord de Audiencias: Más de un Millón Asiste a su Gira

Una lista con mucha variedad

La selección de este año ha sido calificada como una de las más eclécticas en la historia reciente del salón, al reflejar la creciente diversidad del sonido popular más allá de las fronteras tradicionales del rock. Artistas que debutaron en diferentes épocas y estilos comparten ahora la misma boleta de votación.

Lista completa de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Joy Division / New Order

New Edition

Oasis

P!nk

Sade

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

El significado de esta nominación para Shakira

Aunque la artista colombiana ha sido reconocida internacionalmente por sus múltiples éxitos, esta es su primera nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll. Su inclusión en la lista genera entusiasmo entre fanáticos y críticos, ya que simboliza el reconocimiento a una carrera que ha trascendido géneros y fronteras culturales.

Para ser elegibles, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes, requisito que busca asegurar una evaluación histórica de su impacto musical.

¿Qué sigue? El anuncio de los artistas electos

Los nominados serán sometidos a votación por un cuerpo de más de mil profesionales de la industria, incluyendo artistas que ya pertenecen al salón, periodistas e historiadores musicales, junto con un voto adicional del público a través del sitio oficial.

La lista final de artistas electos se dará a conocer en abril de 2026, y la ceremonia de ingreso está programada para el otoño de ese mismo año en Cleveland.

Historias recomendadas:

Cazzu Explota Contra Rauw Alejandro por Mencionar a Nodal en Nueva Canción; Esto Dice la Letra

Murió el Cantante Héctor Zamorano: Esto Se Sabe de su Fallecimiento

¿De Qué Murió Katherine Short? Así Fue Encontrada Muerta Hija del Famoso Actor Martin Short