Shakira en Zócalo CDMX: Calles Cerradas y Vías Alternas por Concierto Gratis de la Colombiana
Conoce aquí las alternativas viales para que puedas planear tu ruta, ante afectaciones por el concierto gratis de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México
Este domingo 1 de marzo de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) será escenario de otro concierto gratis en el corazón capitalino: Shakira se presentará ante miles de personas en punto de las 20:00 horas.
Debido a ello, se registrarán complicaciones viales en los alrededores de la Plaza de la Constitución y cierres de calles en el Centro Histórico, por lo que aquí te compartimos las alternativas para que puedas planear tus rutas.
Shakira llega nuevamente al Zócalo CDMX
El pasado 20 de febrero, la colombiana sorprendió a sus seguidores en México al anunciar su presentación gratuita en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, en el que dará en show por segunda vez.
La intérprete de ‘Ojos así’ publicó un video en Instagram en el que dio a conocer su presentación este domingo 1 de marzo.
Cabe señalar que la barranquillera ya estuvo en la Plaza de la Constitución; en 2007 se presentó ante 210 mil personas en esta plaza pública mexicana, la principal del país.
Alternativas viales
El Gobierno de la Ciudad de México, que indicó que se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda hasta el Monumento a la Revolución, pidió a la población anticipar su salida para evitar cualquier contratiempo, así como consultar las alternativas viales para planear sus rutas.
Alternativas viales:
- Eje 1 Norte
- Avenida Insurgentes
- Eje 1 Oriente
- Lorenzo Boturini
- Dr. Claudio Bernard
- Avenida Chapultepec
¿Qué objetos sí se pueden llevar al concierto?
Adicionalmente, las autoridades dieron a conocer cuáles objetos sí se pueden llevar y cuáles no al concierto de Shakira:
Objetos permitidos:
- Bolsa de mano / cangurera
- Celulares
- Binoculares
- Impermeables / chamarras
- Zapatos / tenis cómodos
- Baterías externas para cargar el celular
Objetos no permitidos:
- Bolsas voluminosas
- Objetos punzocortantes
- Latas
- Bebidas alcohólicas
- Hieleras
- Aerosoles
- Rayos láser
- Envases de vidrio
- Drones
- Pirotecnia
Además, informaron que no se permitirá el ingreso de animales de compañía.
