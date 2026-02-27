Shakira en Zócalo CDMX: Calles Cerradas y Vías Alternas por Concierto Gratis de la Colombiana

Este domingo 1 de marzo de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) será escenario de otro concierto gratis en el corazón capitalino: Shakira se presentará ante miles de personas en punto de las 20:00 horas.

Debido a ello, se registrarán complicaciones viales en los alrededores de la Plaza de la Constitución y cierres de calles en el Centro Histórico, por lo que aquí te compartimos las alternativas para que puedas planear tus rutas.

Video: Shakira en el Zócalo CDMX: Horario Extendido del Metrobús para el Concierto Gratis

Shakira llega nuevamente al Zócalo CDMX

El pasado 20 de febrero, la colombiana sorprendió a sus seguidores en México al anunciar su presentación gratuita en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, en el que dará en show por segunda vez.

La intérprete de ‘Ojos así’ publicó un video en Instagram en el que dio a conocer su presentación este domingo 1 de marzo.

Cabe señalar que la barranquillera ya estuvo en la Plaza de la Constitución; en 2007 se presentó ante 210 mil personas en esta plaza pública mexicana, la principal del país.

Noticia relacionada: Shakira Estará en el Zócalo CDMX: Así Anunció Hoy la Colombiana su Concierto Gratis.

Alternativas viales

El Gobierno de la Ciudad de México, que indicó que se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda hasta el Monumento a la Revolución, pidió a la población anticipar su salida para evitar cualquier contratiempo, así como consultar las alternativas viales para planear sus rutas.

Alternativas viales:

Eje 1 Norte

Avenida Insurgentes

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Mapa con alternativas viales ante concierto en el Zócalo CDMX. Foto: @OVIALCDMX

Noticia relacionada: ¿Qué Sí y Qué No Llevar al Concierto de Shakira en Zócalo CDMX? Estos Objetos Están Prohibidos.

¿Qué objetos sí se pueden llevar al concierto?

Adicionalmente, las autoridades dieron a conocer cuáles objetos sí se pueden llevar y cuáles no al concierto de Shakira:

Objetos permitidos:

Bolsa de mano / cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables / chamarras

Zapatos / tenis cómodos

Baterías externas para cargar el celular

Objetos no permitidos:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Además, informaron que no se permitirá el ingreso de animales de compañía.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb