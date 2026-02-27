Alertan por un Grupo de Personas que Drogan a Adultos Mayores para Robarles su Pensión en Colima

Autoridades en Colima alertaron sobre un grupo de personas que drogan a los adultos mayores para robarles el dinero de sus pensiones.

Los adultos refieren que estas personas, les ofrecen algo de beber o en un descuido, agregan un polvo blanco a sus bebidas, al paso de varios minutos quedan inconscientes sobre la vía pública, al interior de taxis o en las banquetas, y es ahí cuando los sujetos aprovechan para robarles su dinero.

"Estaba desayunando ahí en el mercado, y ya de ahí llegaron ellos y se le sentaron por un lado y ahí se ofrecieron a completarle lo que le faltaba para su cuenta, pero como vieron que traía dinero en su cartera, pues aprovecharon, porque ya cuando él quiso salir de ahí, ya venía mareado y que lo dejaron por acá tirado, pero no sé, le robaron su dinero", señaló María, una testigo.

Autoridades

Al respecto Erick González Sánchez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, indicó:

Hay algunos que han estado totalmente inconscientes, hay algunos que han estado somnolientos, estamos colaborando con las autoridades estatales

Casos

El año pasado, ocurrieron 3 casos en el centro histórico del municipio de Tecomán y en lo que va del mes de febrero, los cuerpos de emergencia han atendido a 5 adultos mayores inconscientes o somnolientos en el centro de la capital de Colima.

"Tenemos registro de cinco, principalmente en la zona centro de la capital del Estado, y pues lo que tenemos detectados son adultos mayores, que busca adultos mayores que cobran, les agrega un sedante y es cuando aprovecha para sustraer el dinero", precisó González Sánchez.

Detenido

El pasado 19 de febrero, la Policía del municipio de Colima, detuvo a un sujeto por drogar a un adulto mayor, fue puesto a disposición de las autoridades federales, con pastillas de clonazepam y 20 mil pesos en efectivo, sin embargo, días después salió libre.

Isaías de la Mora, habitante de Colima, asegura:

Pero he tomado todas mis precauciones, por lo mismo, yo salgo al centro a hacer compras y tomo todas mis precauciones al subirme a un taxi, o al platicar con alguien

Los lugares donde han ocurrido estos hechos son mercados públicos, el jardín Núñez y en la Central de Autobuses de Los Rojos.

Historias recomendadas:

Con información de Bertha Reynoso

LECQ