Casos de Sarampión Hoy en México: Estados con Más Contagios y Muertes el 26 de Febrero 2026
En las últimas horas, la Secretaría de Salud dio a conocer los casos activos en los 32 estados y cuya cifra de muertos se ubica en 32
Los casos de sarampión siguen subiendo en el país.
La Secretaría de Salud informó, hoy jueves 26 de febrero de 2026, que se confirmaron 11 mil 419 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 392 municipios del país y se mantiene en 32 el número de muertos por la enfermedad.
Estas cifras muestran que del 23 de febrero de 2026 (10 mil 941 casos) al 26 de febrero (11 mil 419 casos) aumentaron a 478 los contagios.
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 582 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 378 casos
- Y de 25 a 29 años con mil 302 casos
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 59.38 casos por cada 100,000 habitantes
Mapa de Contagios de Sarampión en México
- Chihuahua: 4 mil 513 casos
- Jalisco: 3 mil 603 casos
- Chiapas: 680 casos
- Michoacán: 346 casos
- Guerrero: 322 casos
- Sinaloa: 283 casos
- Ciudad de México: 392 casos
- Sonora: 202 casos
- Colima: 106 casos
- Coahuila: 60 casos
- Durango: 126 casos
- Estado de México: 154 casos
- Baja California: 41 casos
- Morelos: 35 casos
- Tabasco: 63 casos
- Zacatecas: 22 casos
- Nayarit: 40 casos
- Querétaro: 34 casos
- Puebla: 131 casos
- Campeche: 14 casos
- Oaxaca: 19 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- San Luis Potosí: 13 casos
- Tlaxcala: 28 casos
- Baja California Sur: 10 casos
- Hidalgo: 12 casos
- Aguascalientes: 13 casos
- Veracruz: 37 casos
- Nuevo León: 37 casos
- Yucatán: 14 casos
- Guanajuato: 10 casos
Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.
¿Quiénes deben vacunarse contra el #sarampión? 💉— SALUD México (@SSalud_mx) February 26, 2026
👉🏼Principalmente niñas y niños de 6 meses a 12 años. 👶🏻👧🏻👦🏻
👉🏼Personas menores de 49 años que no tengan ninguna dosis o no hayan completado su esquema.
Las personas mayores de 50 años, en su mayoría, ya cuentan con inmunidad… pic.twitter.com/zOv7iXFQFI
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, Jalisco una muerte, en la Ciudad de México un muerto, Chiapas un deceso, Durango un muerto y en Guerrero se reporta un fallecimiento.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 3 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
- Guerrero, 1 muerte
Se disparan los casos en Jalisco
En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en febrero ya suman 3 mil 603 casos.
Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas
Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.
La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.
Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.
¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?
Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.
Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.
CDMX prevé alcanzar en marzo inmunidad comunitaria contra el sarampión
El Gobierno de Ciudad de México anunció que más de 1 millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, por lo que la capital mexicana prevé alcanzar la inmunidad comunitaria el próximo mes de marzo, esto ante el actual brote de la enfermedad que sufre el país.
Se explicó que el objetivo es alcanzar 95% de inmunidad comunitaria dentro de un mes, cuando calcula que más de 1.6 millones de personas se habrán vacunado contra el sarampión para prevenir los contagios.
Con información de N+
