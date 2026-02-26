Casos de Sarampión Hoy en México: Estados con Más Contagios y Muertes el 26 de Febrero 2026

Los casos de sarampión siguen subiendo en el país.

La Secretaría de Salud informó, hoy jueves 26 de febrero de 2026, que se confirmaron 11 mil 419 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 392 municipios del país y se mantiene en 32 el número de muertos por la enfermedad.

Estas cifras muestran que del 23 de febrero de 2026 (10 mil 941 casos) al 26 de febrero (11 mil 419 casos) aumentaron a 478 los contagios.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años , con mil 582 casos

son los , con Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 378 casos

con Y de 25 a 29 años con mil 302 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 59.38 casos por cada 100,000 habitantes

Mapa de Contagios de Sarampión en México

Contagios reportadas por sarampión en México, 26 de febrero de 2026. Foto: SSA

Chihuahua: 4 mil 513 casos

Jalisco: 3 mil 603 casos

Chiapas: 680 casos

Michoacán: 346 casos

Guerrero: 322 casos

Sinaloa: 283 casos

Ciudad de México: 392 casos

Sonora: 202 casos

Colima: 106 casos

Coahuila: 60 casos

Durango: 126 casos

Estado de México: 154 casos

Baja California: 41 casos

Morelos: 35 casos

Tabasco: 63 casos

Zacatecas: 22 casos

Nayarit: 40 casos

Querétaro: 34 casos

Puebla: 131 casos

Campeche: 14 casos

Oaxaca: 19 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 13 casos

Tlaxcala: 28 casos

Baja California Sur: 10 casos

Hidalgo: 12 casos

Aguascalientes: 13 casos

Veracruz: 37 casos

Nuevo León: 37 casos

Yucatán: 14 casos

Guanajuato: 10 casos

Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.

¿Quiénes deben vacunarse contra el #sarampión? 💉



👉🏼Principalmente niñas y niños de 6 meses a 12 años. 👶🏻👧🏻👦🏻

👉🏼Personas menores de 49 años que no tengan ninguna dosis o no hayan completado su esquema.



Las personas mayores de 50 años, en su mayoría, ya cuentan con inmunidad… pic.twitter.com/zOv7iXFQFI — SALUD México (@SSalud_mx) February 26, 2026

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, Jalisco una muerte, en la Ciudad de México un muerto, Chiapas un deceso, Durango un muerto y en Guerrero se reporta un fallecimiento.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 3 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Chiapas, 1 muerte

Guerrero, 1 muerte

Se disparan los casos en Jalisco

En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en febrero ya suman 3 mil 603 casos.

Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas

Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.

La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.

Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.

¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.

Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.

CDMX prevé alcanzar en marzo inmunidad comunitaria contra el sarampión

El Gobierno de Ciudad de México anunció que más de 1 millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, por lo que la capital mexicana prevé alcanzar la inmunidad comunitaria el próximo mes de marzo, esto ante el actual brote de la enfermedad que sufre el país.

Se explicó que el objetivo es alcanzar 95% de inmunidad comunitaria dentro de un mes, cuando calcula que más de 1.6 millones de personas se habrán vacunado contra el sarampión para prevenir los contagios.

