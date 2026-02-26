Sheinbaum Anuncia Inversión Millonaria de Coca Cola y Revela Ruta de Trofeo Mundialista

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que la refresquera Coca-Cola invertirá seis mil millones de dólares en el país.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum detalló que recibió al director ejecutivo global de la compañía de refrescos, Henrique Braun, así lo mencionó:

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país

Además, la mandataria informó que el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega este fin de semana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuándo llega a México el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026?

El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llegará este viernes 27 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Así es como el galardón del Mundial 2026 iniciará su gira en México con una primera escala en el AIFA y luego en Guadalajara.

¿Cuáles son las fechas para ver el trofeo del Mundial 2026 en México?

México será uno de los países con más paradas en la gira regional: el trofeo visitará 11 ciudades y terminará con un regreso a la Ciudad de México, antes de la inauguración del mundial.

La gira internacional inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y después de recorrer distintos países llegará a América del Norte, donde México dará el banderazo inicial. Durante 75 días, el trofeo recorrerá 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, incluyendo las 16 sedes anfitrionas del Mundial 2026 y otras zonas estratégicas.

La ruta en territorio nacional incluye varias de las ciudades más importantes del país:

27 de febrero: Ciudad de México

28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá

21 y 22 de marzo: Mérida

5 al 8 de junio: CDMX (previo al partido inaugural)

Esto significa la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, que se realizará por primera vez en tres países y que promete convertirse en el torneo más grande en la historia del futbol.

Con información de N+

HVI