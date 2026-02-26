Sheinbaum Anuncia Inversión Millonaria de Coca Cola y Revela Ruta de Trofeo Mundialista
N+
La mandataria informó que el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llegará este fin de semana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
COMPARTE:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que la refresquera Coca-Cola invertirá seis mil millones de dólares en el país.
Video relacionado: Claudia Sheinbaum Afirma Que Hay "Todas las Garantías" para la Celebración del Mundial 2026 en Guadalajara
En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar… pic.twitter.com/VXHP6SnUDJ— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 26, 2026
A través de sus redes sociales, Sheinbaum detalló que recibió al director ejecutivo global de la compañía de refrescos, Henrique Braun, así lo mencionó:
En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país
Además, la mandataria informó que el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega este fin de semana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
¿Cuándo llega a México el trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026?
El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llegará este viernes 27 de febrero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Así es como el galardón del Mundial 2026 iniciará su gira en México con una primera escala en el AIFA y luego en Guadalajara.
¿Cuáles son las fechas para ver el trofeo del Mundial 2026 en México?
México será uno de los países con más paradas en la gira regional: el trofeo visitará 11 ciudades y terminará con un regreso a la Ciudad de México, antes de la inauguración del mundial.
La gira internacional inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y después de recorrer distintos países llegará a América del Norte, donde México dará el banderazo inicial. Durante 75 días, el trofeo recorrerá 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, incluyendo las 16 sedes anfitrionas del Mundial 2026 y otras zonas estratégicas.
La ruta en territorio nacional incluye varias de las ciudades más importantes del país:
- 27 de febrero: Ciudad de México
- 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara
- 4 y 5 de marzo: León
- 6 y 7 de marzo: Veracruz
- 9 y 10 de marzo: Chihuahua
- 11 y 12 de marzo: Querétaro
- 14 al 17 de marzo: Monterrey
- 18 y 19 de marzo: Puebla
- 21 y 22 de marzo: Chichén Itzá
- 21 y 22 de marzo: Mérida
- 5 al 8 de junio: CDMX (previo al partido inaugural)
Esto significa la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, que se realizará por primera vez en tres países y que promete convertirse en el torneo más grande en la historia del futbol.
Historias recomendadas:
- ¿Quién Es el Capitán de la Guardia Nacional que Murió en Ataque tras Abatimiento de “El Mencho”?
- Dos Niñas Desaparecen y las Hallan Muertas en Cisterna de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca
Con información de N+
HVI