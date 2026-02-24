Dos Niñas Desaparecen y las Hallan Muertas en Cisterna de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca

Dos niñas que estaban al resguardo de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca fueron halladas muertas al interior de una cisterna del inmueble en San Raymundo Jalpan; tres funcionarias fueron destituidas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal, el cual brinda apoyo a personas migrantes.

Las menores de origen haitiano, quienes vivían junto a su madre en dicho centro, fueron vistas por última vez este martes cuando estaban jugando en las inmediaciones.

Sin embargo, luego de notar su ausencia, activaron los protocolos correspondientes y comenzaron a buscarlas, pero las encontraron en una cisterna.

Las niñas estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida

Por esta razón, pidieron ayuda a los servicios de emergencias, quienes les brindaron los primeros auxilios; sin embargo, no pudieron salvarles la vida. La zona fue acordonada para esperar la llegada de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En tanto, comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso y conocer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

¿Qué dice el DIF Oaxaca por la muerte de niñas en Casa Hogar Pato?

Luego de darse a conocer la muerte de dos niñas en la Casa Hogar Pato, el DIF Oaxaca informó que colabora en la investigación del caso, además de que por estos hechos fueron destituidas tres personas; así lo confirmó la procuradora estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, Yarib Hernández.

Se determinó la destitución inmediata de la directora del albergue de tránsito para migrantes, Casa Pato, y de la coordinadora general de albergues, así como supuesta disposición ante las autoridades correspondientes

Asimismo, señaló que en materia de protección de niñas y niños no puede haber omisiones, por lo que si las hubo, “habrá consecuencias”.

Como institución asumimos la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, colaborar plenamente con la fiscalía y revisar de manera integral, las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del Estado

En tanto, la Fiscalía de Oaxaca indicó que, por la muerte de dos niñas en la Casa Hogar Pato, se abrió una carpeta de investigación. Además, confirmó que dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y fortalecer el curso de las investigaciones, garantizando objetividad, transparencia, legalidad y pleno respeto al debido proceso

También indicó que ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso.

Trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección

