Cierran Espacio Aéreo de Fort Hancock, Texas, en la Frontera con México; ¿Qué Sucedió?

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cerró el espacio aéreo de Fort Hancock, en la frontera de Texas con México. El cierre ocurrió tras reportarse el uso accidental de un láser antidrones.

Legisladores demócratas denunciaron falta de coordinación entre el Departamento de Guerra y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El 11 de febrero se cerró el espacio aéreo en El Paso, Texas, por un incidente semejante.

¿Por qué cerro el espacio aéreo en Fort Hancock, Texas?

Los legisladores demócratas Rick Larsen, Bennie Thompson y Andre Carson afirmaron en un comunicado que el Pentágono habría usado la herramienta antidrones para derribar accidentalmente un dron del gobierno estadounidense.

Los miembros de la Cámara de Representantes aseguraron que se derribó un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y acusaron una falta de coordinación gubernamental. Se presume que en la zona serían frecuentes las incursiones de drones empleados por organizaciones criminales de México.

Los legisladores, que son miembros de la Comité de Transporte, el Subcomité de Aviación y el Comité de Seguridad Nacional, señalaron en el comunicado:

Nos da mucha rabia la noticia de que el Departamento de Guerra supuestamente derribó un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando un sistema antiaéreo no tripulado de alto riesgo.

Además denunciaron que previamente el gobierno de Donald Trump rechazó una propuesta bipartidista para capacitar a los operadores de tecnologías para rastrear y neutralizar aeronaves no tripuladas. Estas tecnologías antidrones son conocidas en inglés como C-UAS, siglas que en inglés indican “sistemas antiaéreos no tripulados”.

Hace meses dijimos que la decisión de la Casa Blanca de eludir un proyecto de ley bipartidista, de tres comisiones, para capacitar adecuadamente a los operadores de C-UAS y abordar la falta de coordinación entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración Federal de Aviación (FAA) fue una idea miope.

La localidad ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos se ubica 80 kilómetros al sur de El Paso, donde el 11 de febrero también se cerró el espacio aéreo por un incidente similar.

Durante aquel incidente, la FAA anunció el cierre del espacio aéreo en El Paso por plazo inicial de diez días. La orden fue retirada horas más tarde y se acusó una falta de comunicación entre dependencias del gobierno estadounidenses.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el cierre del espacio aéreo en Fort Hancock.

