Infantino Reitera a Sheinbaum su Confianza en México como País Anfitrión del Mundial 2026

El presidente de la FIFA reiteró a la mandataria su plena confianza en México como país anfitrión de la gesta deportiva.

Sheinbaum se Reúne con Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, de Cara al Mundial 2026

La presidenta Sheinbaum y Gianni Infantino. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica este jueves 26 de febrero con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de cara a la celebración del Mundial 2026

Durante el encuentro, Infantino reiteró a la mandataria su plena confianza en México como país anfitrión de la gesta deportiva.

"Espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia", dijo.

Infantino calificó como una "excelente conversación" su llamada telefónica con la presidenta de México.

"Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026", escribió por su parte Sheinbaum a través de su cuenta de X.

La conversación entre la presidenta e Infantino tiene lugar luego del operativo realizado en Tepalpa, Jalisco —una de las sedes mundialistas— en el que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y máximo líder del CJNG. 

