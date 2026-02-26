Shakira Sorprende al Anunciar su Concierto en las Pirámides de Egipto en Perfecto Árabe

Shakira está lista para hacer historia una vez más. La cantautora colombiana sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar en perfecto árabe su próximo concierto frente a las legendarias Pirámides de Giza, en Egipto, programado para el 7 de abril de 2026 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista se dirigió directamente a su público con palabras en árabe: “Hola, soy Shakira. Estoy muy feliz de cantar en Egipto, en Giza, en las Pirámides. ¡Los quiero!”. El mensaje desató el entusiasmo de sus seguidores, que no esperaban escuchar a la cantante expresarse con fluidez en la lengua local.

Una lengua que la conecta con sus raíces

Este anuncio cobra aún más significado si se considera la conexión personal de Shakira con la cultura árabe. La barranquillera ha hablado en otras ocasiones del impacto de sus raíces libanesas, especialmente en su música y danza, como se refleja en canciones emblemáticas como "Ojos Así".

La presentación en Giza marcará el regreso de Shakira a uno de los escenarios más icónicos del mundo casi 20 años después de su histórico concierto allí en 2007 durante el Oral Fixation Tour. Para muchos fanáticos, este reencuentro con las antiguas maravillas del mundo es tanto un símbolo de su carrera global como una celebración cultural.

Con el anuncio de Shakira en árabe, la artista ha ratificado su deseo de conectar con distintas culturas a través de la música, lo que refuerza su estatus como una de las artistas latinas más influyentes y universales del mundo.

