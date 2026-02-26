Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco Responden a Cazzu por Polémica Letra de la Canción 'Rosita'

La controversia en torno a la canción “Rosita” sigue escalando. Luego de que Cazzu reaccionara públicamente a una frase del tema interpretado por Rauw Alejandro, Jhayco y producido por Tainy, los tres artistas rompieron el silencio para aclarar su postura.

La línea que detonó el debate dice textualmente:

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”

El verso fue interpretado por muchos usuarios como una referencia directa a la separación entre Cazzu y Christian Nodal, así como al posterior matrimonio del cantante con Ángela Aguilar.

Horas después del lanzamiento, la argentina dejó de seguir en Instagram a Rauw, Jhayco y Tainy, gesto que avivó las especulaciones.

Sin mencionar nombres, Cazzu escribió en X:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Posteriormente, publicó un extenso texto en Substack donde reflexionó sobre la industria musical, la hipocresía en el género urbano y el papel de hombres y mujeres dentro de ese espacio.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía…”, escribió, dejando claro que su postura va más allá de una ruptura sentimental.

Después de que el texto de Cazzu capturara la atención de usuarios de internet y medios de comunicación, Christian Nodal, expareja de Cazzu y con quien comparte una hija, Inti, escribió en sus canales con sus fans un texto donde critica la postura de Cazzu y pide que no se involucre a su hija en estas polémicas.

Un día después de la aparición de este texto de Nodal, tanto Rauw Alejandro como Jhay Cortez (Jhayco) y Tainy, escribieron mensajes en sus respectivas redes para abordar el tema.

¿Qué dijo Rauw Alejandro?

Ante la ola de comentarios, Rauw Alejandro compartió un mensaje estructurado en varios puntos donde negó cualquier intención de conflicto.

Aseguró que nunca ha hablado mal de Cazzu y que la considera una amiga, aunque ya no tengan cercanía. También aclaró que no escribió la barra en cuestión y que, dentro del contexto de la canción, no la interpretó como una falta de respeto.

“Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”, señaló.

El puertorriqueño pidió a medios y fandoms no sacar la situación de contexto y enfatizó que no existe ninguna rivalidad:

“No hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”.

Jhayco: “La barra la escribí yo”

Por su parte, Jhayco fue directo: confirmó que él escribió el verso y explicó que utilizó el ejemplo de Christian Nodal como una referencia pública a una ruptura seguida de un matrimonio rápido.

Afirmó que no existió intención de menospreciar a nadie y calificó como “injusto” que se señale a sus colegas por una línea sacada de contexto.

“Yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias”, expresó.

Además, aprovechó para felicitar a Cazzu por su nueva gira y su álbum Latinaje, asegurando que no existe rencor.

Tainy: “La intención nunca fue ofender”

El productor Tainy también intervino, subrayando que el propósito de “Rosita” era unir a Rauw y Jhayco en una colaboración histórica.

“La intención nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona”, declaró.

Reconoció que las interpretaciones pueden variar y lamentó que algunas personas hayan recibido el mensaje de forma negativa.

Una polémica que divide opiniones

Mientras algunos fans consideran que la frase es un guiño lírico típico del género urbano, otros sostienen que aludir a esa historia de la vida personal de Cazzu, implica una falta de sensibilidad.

La respuesta de Cazzu, especialmente su reflexión sobre empatía, poder y narrativa dentro de la industria, amplió el debate más allá de una simple mención a Nodal. La conversación ahora gira en torno a la paternidad ausente, la maternidad y la camaradería entre varones que en ocasiones se traduce en esta falta de sensibilidad que algunos señalan.

