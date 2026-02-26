El Actor Jorge Pascacio 'N' Es Condenado a Prisión por Acosar a Vanessa Bauche

Después de más de cinco años de batallas legales, el actor Jorge Pascasio 'N' fue sentenciado a un año de prisión tras ser encontrado culpable de delitos relacionados con acoso, violencia de género, hostigamiento y calumnias cometidos en un set de grabación contra la reconocida actriz Vanessa Bauche.

En 2020, Bauche presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco tras vivir una serie de hechos que relató como “violencia, acoso y humillación” durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos, en la que compartía créditos con Pascasio.

¿Qué implica esta sentencia?

La sentencia, dictada en diciembre de 2025 y difundida hasta febrero, también incluye el pago de una compensación económica a la actriz, además de la pena privativa de libertad.

En un comunicado, Bauche aseguró que con este fallo se establece un precedente histórico en la industria audiovisual mexicana, al ser la primera vez que un actor recibe una condena de cárcel por este tipo de conductas dentro de un set de grabaciones.

En su mensaje, la intérprete destacó que la lucha legal no solo fue contra los actos de acoso y violencia, sino también contra lo que describió como campañas difamatorias que afectaron su imagen profesional y personal. Detalló que, de manera paralela, ganó una demanda civil por daño moral en 2024, reconocida por la justicia como impacto en su salud integral, patrimonio y reputación.

El Actor Jorge Pascacio. Foto: Cuartoscuro

Para Bauche, esta resolución representa una “doble victoria” y una señal de que la justicia puede actuar con perspectiva de género, además de un llamado para fortalecer los mecanismos que garanticen espacios laborales seguros en la industria.

Atento comunicado a los medios de comunicación, a las y los compañeros de la industria y a la opinión pública interesada:



DOBLE VICTORIA Y PRECENDTE HISTÓRICO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.



Nunca antes se había condenado a prisión a un actor x violencia en un set de grabación. pic.twitter.com/dtd7TuOxJr — Vanessa Bauche (@VanessaBauche) February 25, 2026

La sentencia, aunque menor en duración, ha sido interpretada por allegados y especialistas como un paso hacia la erradicación de prácticas de violencia normalizadas en el medio artístico en México.

