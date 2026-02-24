Christian Nodal Entra a la Controversia: Así Respondió al Escándalo entre Cazzu y Rauw Alejandro

La polémica que desató la canción "Rosita", interpretada por Rauw Alejandro, Jhayco y el productor Tainy, ha escalado más allá de las redes y las interpretaciones de fans y detractores.

La canción que incluye la frase “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal” no solo encendió a los fans, sino que motivó respuestas públicas tanto de Cazzu como de Christian Nodal, implicado indirectamente en la letra y ahora protagonista de su propia réplica.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Están Fuera de Peligro; Desmienten Ataque en su Contra

¿Cuál fue el origen de la polémica?

La controversia comenzó cuando la línea en cuestión fue compartida en redes por Jhayco; después la cantante argentina Cazzu reaccionó dejando de seguir a los intérpretes y compositores de la canción.

Cazzu también publicó un texto en el que habla de la camaradería entre varones en la escena del género urbano, y de cómo esta puede volver insensibles a las personas.

En el texto, la cantante, también conocida como Nena Trampa, deja claro que no está dolida solo por una separación o engaño romántico, sino que lo que realmente le duele es algo más profundo: el abandono estructural, el ego y la complicidad masculina.

La respuesta de Nodal

En medio del debate, el cantante mexicano optó por hablar.

A través de un mensaje que compartió en canales oficiales, Nodal aseguró que la frase en la canción no debía interpretarse como un agravio directo, sino como una expresión común dentro del género urbano sobre enamorarse y comprometerse rápidamente.

Sin embargo, su respuesta no se limitó a ese punto. El artista también cuestionó lo que calificó como “selectividad de la indignación”, insistiendo en que se había armado un “dramón” mediático por una simple barra musical.

En su mensaje, Nodal hizo referencia a episodios de su vida personal, vinculados a su relación con Cazzu y su papel como padre.

Nodal señaló que la situación había traspasado los límites del discurso público al involucrar a su hija. En un comunicado en el que calificó la maternidad como “sagrada”, pidió a Cazzu que evitara utilizar a su hija como bandera en medio de esta controversia.

“Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta... Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé", señala el mensaje de Nodal.

El cantante también defendió su trayectoria y su papel como padre, afirmando que sus abogados seguían trabajando por una solución regulada en lo legal y que él mismo continuaba con la intención de ver a su hija.

Después del mensaje que publicó Cazzu en redes, Christian Nodal respondió a la polémica por la canción “Rosita”. pic.twitter.com/jJGezVcAQJ — Programa Hoy (@programa_hoy) February 24, 2026

