Gaby Platas Obtiene Orden de Restricción Permanente contra Paco de la O

La actriz y conductora Gaby Platas confirmó que obtuvo una orden de restricción permanente contra su expareja, el actor Francisco “Paco” de la O, tras denunciar ante las autoridades de la Ciudad de México presuntos actos de violencia y acoso por parte del también conductor.

En un mensaje difundido en su cuenta en X (Twitter), Platas compartió: “desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor".

También agradeció el apoyo brindado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, hizo un llamado público a las personas que viven situaciones de violencia a no permanecer en silencio y a recurrir a los mecanismos legales disponibles.

25N: ¿Cómo Combate México la Violencia de Género?

¿Por qué Gaby Platas interpuso una orden de restricción contra Paco de la O?

La intérprete, conocida por su trayectoria en televisión y teatro, explicó que decidió recurrir a esta medida luego de recibir mensajes insistentes con tono romántico de su expareja, pese a que ya se encontraba bloqueado en todas sus redes.

La situación cobró relevancia luego de que otra actriz, Malu Carreras, denunciara públicamente a Paco de la O por violencia en una relación anterior.

Platas, quien estuvo casada con Paco de la O desde 2009 hasta 2018, calificó la relación como “tóxica” y señaló que la decisión de solicitar protección permanente se dio tras percibir que el comportamiento de su exesposo continuaba, lo que la llevó a priorizar su seguridad y la de su entorno.

En su publicación, la actriz también compartió material del Violentómetro, una herramienta del Instituto Nacional de las Mujeres que describe distintos tipos y grados de violencia, para sensibilizar a la audiencia sobre cómo se puede escalar el maltrato si no se atiende a tiempo.

Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo.

Gracias a @FiscaliaCDMX.

Si vives violencia DENUNCIA pic.twitter.com/YDP4amRv6F — Gaby Platas 🪼 (@gabyplatas) February 25, 2026

La orden de restricción permanente implica que Paco de la O no puede acercarse, contactar ni comunicarse con Platas bajo ningún motivo, como parte de las medidas de protección otorgadas por la autoridad judicial.

