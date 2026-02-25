¿Indirecta? Cazzu Comparte Imagen tras Declaraciones de Nodal sobre Canción 'Rosita'

Después de que Nodal publicara una extensa respuesta criticando la interpretación que Cazzu hizo de la letra de Rosita, tema en el que él afirmó que la referencia no era un ataque personal sino un recurso común del género urbano, la cantante argentina optó por una respuesta más sutil en sus redes.

En medio de la controversia, Cazzu compartió en su cuenta una foto de su hija Inti, quien este 2026 cumplirá tres años, sin mostrar su rostro, acompañada de comentarios positivos sobre la pequeña y sobre cómo ella ya incluso se identifica como cantante “igual que mamá”.

¿Qué ha pasado sobre la polémica entre Rauw, Cazzu y Nodal?

Hasta ahora, Cazzu no ha respondido directamente a las críticas de Nodal ni ha ofrecido un pronunciamiento explícito respecto a sus declaraciones. Sin embargo, su publicación de una imagen familiar y declaraciones cariñosas sobre Inti, hija que comparte con Nodal, ha sido interpretada por seguidores como una forma de centrar la atención en la relación que ella tiene con su hija, lo que refuerza su versión de los hechos.

La disputa pública, que ambos tienen por temas de manutención, se intensificó tras las declaraciones de Nodal, en las que también defendió el uso del nombre de artistas dentro de letras y pidió no involucrar a su hija en esas discusiones.

Para algunos la imagen que publicó Cazzu no es una respuesta directa, es, más bien, una forma de destacar su rol de madre en medio de las críticas, así como una forma de reencauzar la conversación pública hacia temas personales que no están ligados exclusivamente al conflicto musical.

Mientras tanto, la controversia alrededor de "Rosita", el contenido de la letra y las respuestas cruzadas entre artistas han puesto varios temas sobre la mesa, desde la camaradería entre varones, mostrada por Cazzu, hasta discusiones relacionadas con la maternidad y la paternidad.

