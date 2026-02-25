Exnovia de Eric Dane Donó Miles de Dólares a la Familia del Actor que Murió de Esclerosis

La exnovia de Eric Dane, la actriz y empresaria Priya Jain, realizó una donación de 10 mil dólares a la campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a la familia del actor.

La contribución fue hecha a través de GoFundMe, plataforma en la que amigos, colegas y fans han estado aportando para ayudar a cubrir los gastos y ofrecer respaldo económico a sus seres queridos tras el fallecimiento de Dane, quien murió recientemente a los 53 años después de una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ALS).

La donación de Jain se da en un contexto de solidaridad creciente alrededor del actor, cuyo GoFundMe ha recibido aportes de diversas figuras del entretenimiento.

Entre otros contribuyentes se encuentran personalidades como Hailey Bieber y el creador de Euphoria, Sam Levinson, que también han aportado sumas importantes a la causa.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿Cuál era la relación entre Priya Jain y Eric Dane?

Aunque su relación con Dane había terminado antes de su fallecimiento, la donación de Priya Jain, de 28 años, ha sido interpretada por allegados como un gesto de respeto y apoyo hacia la familia del actor, que incluye a su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia.

La recaudación en GoFundMe, que se ha convertido en un espacio de homenaje y ayuda para la familia, continúa creciendo día a día mientras el legado de Dane sigue siendo recordado tanto por colegas como por fans y conocidos.

