Concierto de The XX en México en 2026: ¿Cuándo es y Qué Día Salen los Boletos a la Venta?

Tras años de espera y múltiples pistas en redes sociales, la banda británica The xx confirmó su regreso a la Ciudad de México como parte de su gira internacional 2026. Con este anuncio, The xx enciende las expectativas sobre una de las giras más esperadas del año

La presentación en México forma parte de un tour que comienza oficialmente con actuaciones en Coachella 2026 en California, el 10 y 17 de abril, y continúa por varios países antes de llegar a América Latina.

Aunque la banda no ha publicado un itinerario completo con todas las fechas, medios especializados y publicaciones de fans han señalado que el concierto en CDMX está programado para el 19 de junio de 2026.

Este regreso tiene un significado especial: The xx no pisa suelo mexicano con un concierto exclusivo desde hace varios años, lo que dispara la emoción entre su comunidad de seguidores que desde hace semanas ha estado compartiendo pistas y rumores en redes.

Shakira Anuncia Concierto Gratis en el Zócalo ¿Cuándo Es?

Fechas de venta de boletos

Preventa Banamex: 26 de febrero de 2026

Venta general: 27 de febrero de 2026

Los fans ya están atentos a la apertura de venta en el sistema oficial, que será a través de Ticketmaster México.

The xx, conformado por Jamie xx, Romy Madley Croft y Oliver Sim, se ha destacado por su sonido atmosférico, íntimo y melancólico, que mezcla indie, pop y electrónica con un estilo único que ha influido en toda una generación de bandas.

Aunque el setlits del concierto aún no se ha anunciado oficialmente, es probable que incluyan una combinación de clásicos como “Intro”, “On Hold” y “Crystalised”, así como temas de su más reciente material.

Sus presentaciones en vivo son conocidas por su estética visual cuidada, ambientes de luces tenues, y una conexión profunda con el público, lo que promete una noche especial para los amantes de la banda

¿Dónde será el concierto?

El espectáculo tendrá lugar en el Pepsi Center WTC, que ha sido sede de una agenda diversa durante 2026, con espectáculos que van desde TV Girl y Nothing But Thieves hasta eventos electrónicos y conciertos locales.

