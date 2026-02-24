Kenia Os Anuncia su K de Karma Tour en México: Fechas, Sedes y Cómo Comprar Boletos para la Gira

La cantante y creadora de contenido mexicana Kenia Os ha oficializado el lanzamiento de su próxima gira musical: K de Karma Tour, inspirado en su nuevo proyecto discográfico K de Karma, que verá la luz el 19 de marzo de 2026.

Esta etapa marca una evolución sólida en la carrera de la artista, quien continúa consolidándose como una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo.

La cantante llevará su nuevo espectáculo a distintos puntos del país durante abril y mayo de 2026, con presentaciones en estadios, foros y festivales clave.

Fechas y Sedes Confirmadas del K de Karma Tour MX

Estas son las ciudades y recintos donde se presentará Kenia Os:

Sábado 25 de abril de 2026

Estadio Teodoro Mariscal

Mazatlán, Sinaloa

Viernes 1 de mayo de 2026

Foro GNP Seguros

Mérida, Yucatán

Sábado 16 de mayo de 2026

La Velaria de la Feria

León, Guanajuato

Domingo 17 de mayo de 2026

Tecate Emblema

Ciudad de México

Miércoles 20 de mayo de 2026

Auditorio Guelaguetza

Oaxaca, Oaxaca

Sábado 30 de mayo de 2026

Estadio Borregos

Monterrey, Nuevo León

Preventa y Venta General

La venta de boletos se realizará en las siguientes fechas:

Preventa Banamex: 26 de febrero a las 11:00 AM

Venta general: 27 de febrero a las 11:00 AM

Las boleteras oficiales serán:

Monterrey y CDMX: Ticketmaster

Resto de fechas: Eticket

