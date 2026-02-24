Kenia Os Anuncia su K de Karma Tour en México: Fechas, Sedes y Cómo Comprar Boletos para la Gira
Kenia Os recorrerá el país con su gira K de Karma Tour. Te contamos todo sobre las sedes, fechas, preventa y venta de boletos para los conciertos.
La cantante y creadora de contenido mexicana Kenia Os ha oficializado el lanzamiento de su próxima gira musical: K de Karma Tour, inspirado en su nuevo proyecto discográfico K de Karma, que verá la luz el 19 de marzo de 2026.
Esta etapa marca una evolución sólida en la carrera de la artista, quien continúa consolidándose como una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo.
La cantante llevará su nuevo espectáculo a distintos puntos del país durante abril y mayo de 2026, con presentaciones en estadios, foros y festivales clave.
Fechas y Sedes Confirmadas del K de Karma Tour MX
Estas son las ciudades y recintos donde se presentará Kenia Os:
Sábado 25 de abril de 2026
Estadio Teodoro Mariscal
Mazatlán, Sinaloa
Viernes 1 de mayo de 2026
Foro GNP Seguros
Mérida, Yucatán
Sábado 16 de mayo de 2026
La Velaria de la Feria
León, Guanajuato
Domingo 17 de mayo de 2026
Tecate Emblema
Ciudad de México
Miércoles 20 de mayo de 2026
Auditorio Guelaguetza
Oaxaca, Oaxaca
Sábado 30 de mayo de 2026
Estadio Borregos
Monterrey, Nuevo León
Preventa y Venta General
La venta de boletos se realizará en las siguientes fechas:
Preventa Banamex: 26 de febrero a las 11:00 AM
Venta general: 27 de febrero a las 11:00 AM
Las boleteras oficiales serán:
Monterrey y CDMX: Ticketmaster
Resto de fechas: Eticket
