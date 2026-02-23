Robbie Williams Vuelve a México: Cuándo, Dónde, Preventa y Todo lo que Debes Saber

El icónico cantante británico Robbie Williams anunció su regreso a México como parte de su gira internacional “Britpop Tour”, que recorre Europa y próximamente Latinoamérica en 2026.

Después de años de expectativa por parte de sus seguidores mexicanos, el artista traerá sus grandes éxitos y los temas de su más reciente etapa musical a la capital del país.

Shakira Anuncia Concierto Gratis en el Zócalo ¿Cuándo Es?

Fecha y Lugar Confirmados

Fecha: 7 de octubre de 2026

Lugar: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Este concierto forma parte de la visita que Robbie hará a América Latina para presentar su gira “Britpop Tour”, en la que celebra su trayectoria musical con énfasis en sonidos británicos clásicos y nuevos lanzamientos.

Preventa y Venta General

Los boletos saldrán a la venta con las siguientes fechas clave:

Preventa Banamex: 2 de marzo de 2026

Venta general: 3 de marzo de 2026

Los fans podrán adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de venta y plataformas autorizadas. Es recomendable estar atentos a Ticketmaster y a la confirmación oficial del promotor para evitar reventas no autorizadas.

Robbie Williams es conocido por sus espectáculos llenos de energía, interacción con el público y un repertorio que abarca desde sus clásicos como “Angels” y “Feel” hasta sus exploraciones más recientes en el sonido britpop. En esta gira, además de repasar sus mayores éxitos, se espera que interprete temas del álbum Britpop, lanzado recientemente.

La presentación en el Palacio de los Deportes promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año en la Ciudad de México, reuniendo a fanáticos de diferentes generaciones.

Historias recomendadas:

¿De Qué Murió Willie Colón? Esto es lo que se sabe del Fallecimiento del Cantante de Salsa

¿Cuándo es la Preventa de Boletos del Tecate Emblema 2026? Fecha y Dónde Comprar