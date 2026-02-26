Sandra Echeverría Denuncia Ser Víctima de Presunto Fraude Millonario

La actriz Sandra Echeverría denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude financiero que habría afectado su patrimonio y el de más de mil personas, según explicó en un video que subió a Instagram

En su mensaje, la intérprete mencionó que depositó sus recursos en una empresa denominada Meta Exchange Capital, la cual prometía rendimientos significativamente superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias tradicionales.

Sin embargo, desde hace más de 18 meses, ni ella ni los demás inversionistas han recibido utilidades ni la devolución de su capital inicial.

“Nos arrebataron nuestro patrimonio”, expresó la actriz, visiblemente afectada por la situación.

Alertan por Estafas con Programas del Bienestar en Aguascalientes; Esto Sabemos

Un esquema sospechoso de inversión

Según las cifras compartidas por Echeverría, la firma habría captado depósitos que superan los 2 mil millones de pesos, con un número de afectados que podría superar el millar de clientes.

La compañía, presuntamente dirigida por una mujer identificada como Nazareth “N”, ofrecía ganancias atractivas, pero con el paso del tiempo dejó de cumplir con los pagos prometidos.

El caso ha trascendido el ámbito privado. Hasta el momento, se han presentado más de 200 denuncias formales ante las autoridades competentes en la Ciudad de México contra los representantes legales de la empresa. Aunque algunos procedimientos judiciales han avanzado, otros aún están en proceso.

Avances judiciales y llamado a las autoridades

Recientemente, informó Echeverría, Patrick “N” y Mariana “N” fueron detenidos como parte de las investigaciones; sin embargo, la principal señalada, Nazareth “N”, permanece oficialmente en calidad de prófuga de la justicia.

La actriz expresó su agradecimiento tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como al Poder Judicial capitalino por la atención al caso, e hizo un llamado enfático a las autoridades para que el proceso legal no se detenga y se garantice justicia para todas las víctimas.

“Continuaremos el proceso legal y judicial conforme a derecho (…) Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia”, declaró Echeverría.

La denuncia de Sandra Echeverría ha generado un fuerte impacto en internet porque puso en la mira los riesgos de ciertos esquemas de inversión no regulados.

Mientras las investigaciones continúan su curso, la artista y las demás personas afectadas han ratificado su intención de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y recuperar los recursos presuntamente defraudados.

