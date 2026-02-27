Avión Militar Que Transportaba Dinero Se Estrella en Bolivia y Deja al Menos 15 Muertos

Un avión militar de carga se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto, la segunda más importante de Bolivia. La aeronave salió de la pista de aterrizaje y dañó varios coches que circulaban en la zona.

Noticia relacionada: Cierran Espacio Aéreo de Fort Hancock, Texas, en la Frontera con México; ¿Qué Sucedió?

Accidente de avión militar en Bolivia deja saldo preliminar de 15 muertos

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

Según informó la cadena pública Bolivia Televisión, el avión que transportaba valores se salió de la pista en la maniobra de aterrizaje. Por su parte, un funcionario indicó a la agencia EFE, de forma preliminar, que la pista habría presentado hielo debido a una granizada recién ocurrida en El Alto.

El avión militar Hércules se estrelló tras salir de la pista del aeropuerto de El Alto, Bolivia. Foto: EFE

En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que el accidente ocurrió a las 18:15 de la tarde. El vuelo procedente de Santa Cruz transportaba billetes impresos por la compañía estadounidense Crane Currency Malta Limited.

Piden a la gente no acudir al sitio del accidente aéreo a recoger billetes

En la zona, varios vehículos quedaron destrozados. Transeúntes se acercaron a robar billetes que quedaron esparcidos en la zona y que eran transportados en la aeronave.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó el aeropuerto de El Alto, que sirve a la vecina ciudad de La Paz, ha cerrado de forma temporal.

En la zona del incidente, decenas de personas se han congregado a recoger del suelo los billetes que transportaba el avión accidentado. Las autoridades han pedido a los transeúntes que se retiren del sitio para permitir la labor de las brigadas de rescate.

Piden a devolver billetes de avión accidentado en El Alto, Bolivia

David Espinoza, presidente del Banco Central de Bolivia, ofreció una rueda de prensa donde explicó que los billetes transportados por el avión Hércules era recibido tras su fabricación.

El Banco Central de Bolivia, una vez que recibía el material monetario en su bóvedas, procede a resguardar y posteriormente autoriza su circulación legal en el sistema financiero. Este proceso de entregar los billetes a la población se llama monetización.

El funcionario señaló que los billetes ubicados en el lugar del siniestro no tienen valor:

Es importante destacar que mientras no ocurra esta monetización los billetes no tienen ningún valor legal.

Además señaló que poseer estas divisas es un delito e invitó a las personas que recogieron billetes en el lugar del siniestro a devolverlos a los autoridades.

Su tenencia constituye un delito. En consecuencia recomendamos a la población que esté detentando los billetes ocurridos en el siniestro, tengan que devolverlos al Banco Central de Bolivia o a cualquier entidad financiera.

Pavel Tovar, director nacional de Bomberos, declaró a la televisión local que varios policías han sido agredidos por gente que intenta ingresar a la zona para recoger billetes. El coronel mencionó que él mismo ha sido agredido por personas que buscan ingresar al sitio del siniestro con la esperanza de tomar divisas del suelo:

Tenemos policías heridos, han sido apedreados, personalmente también he sido agredido por otras personas que tratan de ingresar al lugar. No entienden que el trabajo es muy delicado y hay gente que aún podríamos encontrar en el lugar, gente herida.

Hacia las 21:30, Bolivia Televisión señaló que la policía ha empleado “agentes químicos” para dispersar a los presentes. No se descarta que el número de fallecidos aumente ante el grave estado de algunos heridos.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y Bolivia Televisión