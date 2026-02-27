Donald Trump Asegura que México ‘Aceptó’ el Nombre de ‘Golfo de América’

Donald Trump afirmó que México “aceptó sin problemas” que él renombrara el Golfo de México como “Golfo de América”. La declaración ocurrió durante un mitin en la ciudad de Corpus Christi, Texas.

En el evento, donde habló del desarrollo energético de la región, el presidente de Estados Unidos hizo referencia a que tenía a sus espaldas “las resplandecientes costas del Golfo de América”. El republicano aseguró que decidió cambiar el nombre del Golfo de México debido a que su país posee el 92% de la línea costera:

Dije: ‘¿Saben?, deberíamos cambiar el nombre, tenemos el 92 % de la costa’. Pero ellos llegaron primero. Llevan aquí cien años más, el Golfo de México, cien años más. Y ahora es el Golfo de América, porque tenemos el 92%.

Donald Trump además aseguró que México “aceptó sin problemas” esta denominación:

No diría que México está encantado, pero lo aceptaron sin problemas.

Las primeras menciones al Golfo de México se remontan al siglo XVI, durante el Virreinato de la Nueva España. En 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar dentro de los Estados Unidos a la región como “Golfo de América”, aunque esta nomenclatura no cuenta con reconocimiento internacional.

Claudia Sheinbaum rechazó este cambio y posteriormente anunció que el gobierno de México demandaría a Google por modificar el nombre de Golfo de México en su aplicación Google Maps.

