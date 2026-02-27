Trump Lanza Advertencia a Irán: “A Veces Es Necesario Usar la Fuerza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy, 27 de febrero de 2026, que no está contento con Irán y busca alcanzar un acuerdo, pero advirtió que "a veces es necesario" usar la fuerza militar.

En declaraciones al salir de la Casa Blanca para viajar a Texas, Donald Trump afirmó que ‌Irán sigue sin estar dispuesto a renunciar a las armas nucleares, como exige Estados Unidos.

Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado.

Estados Unidos exige a Irán enriquecimiento cero de uranio y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega, pues solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Video: Donald Trump No Descarta Ofensiva Militar en Irán

Cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos forzara un cambio de régimen en Irán, Trump negó que haya alguna decisión al respecto y afirmó que "podría o podría no haberlo".

No están dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma.

Trump agregó que hoy mismo habrá "conversaciones adicionales", aunque no dio más detalles.

Este viernes, el canciller de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y otros funcionarios, en Washington, sobre las conversaciones con Irán.

El jueves, Estados Unidos e Irán mantuvieron una tercera ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, Suiza, donde Irán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Estados Unidos apenas se ha pronunciado al respecto.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, Austria, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Noticia relacionada: Conflicto en Medio Oriente: SRE Emite Alerta para Mexicanos en Israel por Riesgos de Seguridad

Crece tensión en Israel

En medio de las negociaciones con Irán, el portaviones Gerald R. Ford llegó a la costa norte de Israel, para unirse al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la guerra de 2003.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores diplomáticos en el que advirtió que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Trump quiso recordar hoy que operativos que él ha ordenado contra Irán se han desarrollado a la perfección, como el que mató al general Qasem Soleimani, en 2020, o la operación Martillo de Medianoche, que atacó instalaciones nucleares en junio de 2025 y aseguró que quiere mantener ese éxito.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT