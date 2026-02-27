Accidente en la Ibero Santa Fe Hoy: Momento en que se Desploma Grada durante Foto de Graduación

Un grupo de alumnos de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura en Psicología, generación 2022-2026, cayeron de las gradas cuando se tomaban una foto de graduación hoy, 27 de febrero de 2026, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la explanada de la Ibero Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga y Agustín Chávez, en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. En la sesión se encontraban presentes alrededor de 150 estudiantes y sus acompañantes.

En el video se ve al grupo de estudiantes listos para la foto, cuando de manera repentina caen quienes se ubican en la parte alta.

Gradas colapsaron por mala instalación; 23 alumnos resultaron con lesiones menores

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que a consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.

Además, 23 alumnos graduados resultaron afectadas con golpes y lesiones menores, de las cuales, 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.

Universidad Iberoamericana lamenta accidente durante toma de fotografía

Mediante un comunicado, la Universidad Iberoamericana lamentó el accidente ocurrido durante toma de fotografía de estudiantes e indicó que ninguno de los afectados presenta lesiones que comprometan la vida.

Hasta el momento, afortunadamente, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida.

La institución educativa inició una revisión exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en colaboración con las instancias correspondientes.

