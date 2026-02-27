Conflicto en Medio Oriente: SRE Emite Alerta para Mexicanos en Israel por Riesgos de Seguridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su Embajada en Israel, emitió una alerta para mexicanos que se encuentren en ese país, debió al aumento de las tensiones regionales en Medio Oriente.

Cabe recordar que la frontera entre Pakistán y Afganistán se convirtió en un frente de guerra, en las últimas horas, luego de que el gobierno pakistaní lanzó ataques aéreos contra las provincias afganas de Kabul, Kandahar y Paktia. Además, Estados Unidos e Irán avanzaron ayer en las negociaciones ​sobre el programa nuclear de Teherán, informó el mediador Omán, pero no hubo ‌indicios de ‌un avance que pueda evitar posibles ataques estadounidenses, mientras las fuerzas aéreas y navales estadounidenses se concentran en Medio Oriente .

Video: Nuevo Conflicto Bélico en Medio Oriente: Pakistán Lanza Ataques Aéreos contra Afganistán

Noticia relacionada: ¿Qué Pasa entre Pakistán y Afganistán Hoy? Bombardeos a Kabul y Declaración de 'Guerra Abierta'.

Riesgos de seguridad en Medio Oriente están aumentando

Mediante redes sociales, la Embajada de México en Israel indicó que los riesgos de seguridad en Medio Oriente están aumentando e instó a los connacionales en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes.

Así como reforzar las medidas de seguridad y la preparación ante cualquier posible emergencia.

📌A la comunidad mexicana en #Israel



Actualmente, los riesgos de seguridad en el Medio Oriente están aumentando. Se insta a la comunidad mexicanas en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes https://t.co/aEqFoZOzFM — Embamex Israel (@EmbaMexIsr) February 27, 2026

En caso de que algún mexicano necesite asistencia o protección consular se recomienda acercarse a la Embajada mexicana en Israel o comunicarse desde ese país al número 054-316-6717 o desde el exterior al (972) 54-316-6717.

