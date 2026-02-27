Copa del Mundial 2026 Ya Está en México: Así Fue Su Llegada al AIFA Hoy 27 de Febrero 2026

La mañana de hoy, 27 de febrero de 2026, llegó a México el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a bordo de un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Este evento marca el inicio del recorrido del trofeo, de cara al Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

En total, el trofeo original del Mundial 2026 recorrerá 10 ciudades de la República Mexicana, hasta antes de la inauguración.

Cabe señalar que el tour comenzó desde el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita. La gira incluye las 30 asociaciones que integran la FIFA, con 75 escalas y más de 150 días de gira.

Estas ciudades en las que estará el trofeo en México

Guadalajara , Jalisco: Del 28 de febrero al 2 de marzo.

, Jalisco: Del 28 de febrero al 2 de marzo. León , Guanajuato: El 4 y 5 de marzo.

, Guanajuato: El 4 y 5 de marzo. Veracruz : El 6 y 7 de marzo.

: El 6 y 7 de marzo. Chihuahua : El 9 y 10 de marzo.

: El 9 y 10 de marzo. Querétaro : El 11 y 12 de marzo.

: El 11 y 12 de marzo. Monterrey , Nuevo León: Del 14 al 16 de marzo.

, Nuevo León: Del 14 al 16 de marzo. Puebla : El 18 y 19 de marzo.

: El 18 y 19 de marzo. Mérida , Yucatán: El 21 y 22 de marzo.

, Yucatán: El 21 y 22 de marzo. Ciudad de México: Del 5 al 8 de junio.

"México está listo”: Relaciones Exteriores

Durante la ceremonia de bienvenida en el AIFA, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que "México está listo para recibir a los visitantes”.

México está listo para recibir a los visitantes de todas las latitudes del mundo con calidez, con organización, con seguridad y con respeto.

Aseguró que la República Mexicana se conduce con instituciones y “vive en un Estado de derecho que se fortalece todos los días, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum".

En el evento también estuvieron presentes Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México; Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México; Susan Pereverzoff, ministra consejera de Asuntos Políticos en la Embajada de Canadá en México.

Además de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, entre otras personalidades.

