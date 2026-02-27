Suman 28 Militares Muertos tras Operativo por Caída de ‘El Mencho’, Confirma DEFENSA

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), informó que suman 28 militares muertos por el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo en Tapalpa

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de febrero de 2026, que se realizó en Mazatlán, Sinaloa, el general Trevilla Trejo precisó que los 28 elementos murieron en dos eventos diferentes, relacionados con el operativo contra El Mencho, en Jalisco.

De acuerdo con el general Trevilla Trejo, tres elementos fallecieron en la operación "exitosa" donde fue abatido el líder del CJNG en Tapalpa, Jalisco.

El titular de la DEFENSA agregó que en lugar donde resultó herido El Mencho, murieron 12 delincuentes y 2 más fueron detenidos.

Bloqueos carreteros por detención y muerte de El Mencho

Trevilla Trejo explicó que los otros 25 elementos de la Guardia Nacional murieron durante los “ataques cobardes” en las carreteras, ocurridos en todo Jalisco durante el domingo, 22 de febrero de 2026.

Durante los bloqueos carreteros, murieron 34 presuntos delincuentes y 70 fueron detenidos, apuntó el secretario de DEFENSA.

25 elementos siguen hospitalizados

El secretario de DEFENSA también informó que 25 elementos que resultaron heridos en el operativo contra El Mencho continúan hospitalizados, de los cuales, 1 de ellos se reporta “grave, inestable”.

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, informó que 25 elementos de las fuerzas armadas se mantienen hospitalizados luego del operativo contra “El Mencho”. pic.twitter.com/g8GKG7Rb3V — NMás (@nmas) February 27, 2026

