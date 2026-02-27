¿Quién Podría Sustituir a ‘El Mencho’? Líderes del CJNG Están Bajo Investigación: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están bajo investigación, de los cuales, 2 podrían sustituir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue abatido durante el operativo en Tapalpa, Jalisco.

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de febrero de 2026, que se realizó en Mazatlán, Sinaloa, García Harfuch mencionó que tienen identificados a varios líderes regionales del CJNG, 4 específicamente, quienes están bajo investigación.

Son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se tiene identificados a cuatro líderes del CJNG que podrían sustituir el mando de “El Mencho”. pic.twitter.com/tb0Y9KpPrl — NMás (@nmas) February 27, 2026

Además, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), dio más detalles sobre el operativo en Tapalpa y reveló que en lugar donde fue abatido El Mencho murieron 3 militares, por lo que suman 28 elementos fallecidos.

Harfuch descarta repunte de violencia tras muerte de El Mencho

El secretario García Harfuch afirmó que no ha habido repunte de violencia luego de la detención y muerte de El Mencho, después de los bloqueos y actos vandálicos del domingo, 22 de febrero de 2026, día de la caída del líder del CJNG.

El domingo fue cuando más más problemas hubo. Al día siguiente, se empezó a normalizar, todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles, las carreteras vías federales, vías locales, ya estaban todas abiertas y sin bloqueo alguno.

