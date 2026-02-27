¿Quién Podría Sustituir a ‘El Mencho’? Líderes del CJNG Están Bajo Investigación: García Harfuch
N+
García Harfuch señala que ya no hay bloqueos en carreteras de Mexico, luego de la detención y muerte de ‘El Mencho’
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que cuatro líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación están bajo investigación
COMPARTE:
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están bajo investigación, de los cuales, 2 podrían sustituir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue abatido durante el operativo en Tapalpa, Jalisco.
- Te recomendamos seguir en vivo las últimas noticias por la muerte de El Mencho, en el LIVEBLOG de N+.
En la conferencia mañanera de hoy, 27 de febrero de 2026, que se realizó en Mazatlán, Sinaloa, García Harfuch mencionó que tienen identificados a varios líderes regionales del CJNG, 4 específicamente, quienes están bajo investigación.
Son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se tiene identificados a cuatro líderes del CJNG que podrían sustituir el mando de “El Mencho”. pic.twitter.com/tb0Y9KpPrl— NMás (@nmas) February 27, 2026
Además, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), dio más detalles sobre el operativo en Tapalpa y reveló que en lugar donde fue abatido El Mencho murieron 3 militares, por lo que suman 28 elementos fallecidos.
Noticia relacionada: En Sinaloa, Se Han Asegurado 1 de Cada 5 Armas Decomisadas en México: Homicidios Bajan 50%
Harfuch descarta repunte de violencia tras muerte de El Mencho
El secretario García Harfuch afirmó que no ha habido repunte de violencia luego de la detención y muerte de El Mencho, después de los bloqueos y actos vandálicos del domingo, 22 de febrero de 2026, día de la caída del líder del CJNG.
El domingo fue cuando más más problemas hubo. Al día siguiente, se empezó a normalizar, todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles, las carreteras vías federales, vías locales, ya estaban todas abiertas y sin bloqueo alguno.
Noticia relacionada: FGR Investigará Supuestas Listas de Nóminas de ‘El Mencho’, Señala García Harfuch
Aquí en N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Reportan Amenaza de Bomba: ¿Qué Pasó en Ciudad Judicial CDMX?
- FGR Confirma que Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Solicitado por Sus Familiares
- Adiós, Frío; Hola, Calor: ¿Cuánto Falta para que Termine el Invierno en México?
Con información de N+.
RMT