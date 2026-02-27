En Sinaloa, Se Han Asegurado 1 de Cada 5 Armas Decomisadas en México: Homicidios Bajan 50%

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, el cual destacó que el delito de homicidio doloso ha bajado 50% en la entidad, de junio de 2025 a enero de 2026; además, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que 1 de cada 5 armas aseguradas en el país, se han decomisado en dicha entidad, gobernada por Rubén Rocha Moya.

• 2,225 detenidos por delitos de alto impacto

• 33 toneladas de droga aseguradas

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de febrero de 2026, que se realizó en Mazatlán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que en Sinaloa han sido aseguradas 4,850 armas de fuego, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, lo que equivale al 20% de todas las armas aseguradas a nivel nacional.

Una de cada 5 armas aseguradas en el país, ha sido asegurada aquí, en el estado.

Subrayó que el 80% de las armas decomisadas en Sinaloa proceden de Estados Unidos, así como el armamento de alto poder, como los fusiles Barret.

García Harfuch apuntó que “en septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos rivales” y “ante esta situación, en octubre del 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Gabinete de seguridad el reforzamiento inmediato de la presencia federal y el incremento sostenido de las operaciones en la entidad”.

Mencionó que en Sinaloa se establecieron 3 objetivos prioritarios:

Disminuir la incidencia delictiva, particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto.

Detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales, con atención focalizada en zonas de mayor incidencia.

Fortalecer las capacidades de investigación, de inteligencia y prevención, así como el fortalecimiento de la Policía Estatal.

El secretario, además, enlistó los siguientes resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa:

2,225 personas detenidas por delitos de alto impacto.

4,850 armas de fuego decomisadas, así como 1,015,249 cartuchos y 24,581 cargadores.

33,342 toneladas de droga decomisadas, entre ellas, 1,305 kilogramos y 2,265,258 pastillas de fentanilo.

1,942 laboratorios y áreas de concentración desmantelados.

Armas de alto calibre

40 lanzagranadas.

120 granadas.

53 ametralladoras.

43 fusil Barret calibre 50.

5,599 artefactos explosivos improvisados.

Desapariciones en Sinaloa

El secretario García Harfuch refirió que en “Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables, que han afectado a la población: agresiones, homicidios”.

En particular, mencionó tres casos:

La privación de la libertad de 10 mineros La privación de la libertad, en Mazatlán, de un joven de Durango La privación de la libertad de 6 personas de Estado de México, de las cuales, 2 fueron liberadas y 4 siguen desaparecidas.

En estos tres casos, el Gobierno de México participa de manera activa: el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales”.

Afirmó que “estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando, en coordinación con la autoridad estatal, para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, trafico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los sinaloenses”.

Reporte de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el reporte de Incidencia Delictiva en Sinaloa, con corte a enero de 2026

En Sinaloa bajaron los homicidios 50% de junio de 2025 a enero de 2026.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la reducción de homicidios es de 28%.

Los delitos de alto impacto también han disminuido 31% de octubre de 2024 a enero de 2026.

El delito de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego ha aumentado 36.1%, de enero de 2025 a enero de 2026.

