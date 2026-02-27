Golpe al Cártel del Golfo: Detenidos ‘Lexus’ y 8 Más con Armas de Alto Poder, Destaca Harfuch
N+
Antonio Guadalupe ’N’, alias 'Lexus', es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas, en México y Estados Unidos
COMPARTE:
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó hoy, 27 de febrero de 2026, la detención de Antonio Guadalupe ’N’, alias Lexus, y de 8 personas más, durante un operativo conjunto en Matamoros, Tamaulipas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana apuntó que durante el operativo se decomisó armamento de alto poder como fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas, así como cartuchos, equipo táctico y vehículos.
García Harfuch subrayó que Antonio Guadalupe ’N’ es señalado por los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de armas, de personas y de drogas, en México y Estados Unidos.
El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 27, 2026
Es… pic.twitter.com/CVVmCgaEno
Información en desarrollo...
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Reportan Amenaza de Bomba: ¿Qué Pasó en Ciudad Judicial CDMX?
- FGR Confirma que Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Solicitado por Sus Familiares
- Adiós, Frío; Hola, Calor: ¿Cuánto Falta para que Termine el Invierno en México?
Con información de N+.
RMT