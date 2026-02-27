Inicio Nacional Seguridad Golpe al Cártel del Golfo: Detenidos ‘Lexus’ y 8 Más con Armas de Alto Poder, Destaca Harfuch

Antonio Guadalupe ’N’, alias 'Lexus', es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas, en México y Estados Unidos

Foto: Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó hoy, 27 de febrero de 2026, la detención de Antonio Guadalupe ’N’, alias Lexus, y de 8 personas más, durante un operativo conjunto en Matamoros, Tamaulipas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana apuntó que durante el operativo se decomisó armamento de alto poder como fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas, así como cartuchos, equipo táctico y vehículos. 

García Harfuch subrayó que Antonio Guadalupe ’N’ es señalado por los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de armas, de personas y de drogas, en México y Estados Unidos.

Video: Cae Antonio Guadalupe ‘N’ y 8 Integrantes Más del Cártel de Golfo, Informa García Harfuch

Información en desarrollo...

Inseguridad en MéxicoInseguridad en Tamaulipas
