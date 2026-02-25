FGR Confirma que Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Solicitado por Sus Familiares
De acuerdo con la FGR, un representante jurídico de la familia de 'El Mencho' solicitó la entrega del cuerpo del narcotraficante
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya solicitaron el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante su representante jurídico.
- En contexto: El Mencho y 2 de sus escoltas murieron luego de resultar heridos durante el operativo encabezado por fuerzas federales para su captura, realizado el domingo, 22 de febrero de 2026, en un fraccionamiento de Tapalpa, en Jalisco.
- Heridos, el líder del CJNG y las otras 2 personas iban a ser trasladados a Guadalajara, en helicóptero, sin embargo, murieron en el vuelo, por lo que las autoridades decidieron dirigirse a Michoacán, para posteriormente traer los cuerpos a la Ciudad de México (CDMX).
- Desde entonces, el cuerpo de El Mencho y los de sus escoltas permanecen bajo resguardo de las autoridades en el Centro Federal Pericial Forense de la FGR, en la alcaldía Cuauhtémoc.
- El lunes, la FGR informó que el cuerpo de El Mencho ya había sido identificado genéticamente.
Reclaman cuerpo de El Mencho
En un comunicado, la FGR detalló hoy, 25 de febrero de 2026, que "recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”.
El representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.
Vinculan a proceso a escoltas de El Mencho
En el mismo comunicado, la FGR informó que Andrés 'N' y Genaro 'N', presuntos escoltas de El Mencho, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa, luego de la presentación de los datos de prueba correspondientes; sin embargo, la defensa de Andrés 'N' y Genaro 'N' solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en Almoloya, Estado de México, mientras se define su situación jurídica.
