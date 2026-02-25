Vinculan a Proceso a Presuntos Escoltas de ‘El Mencho’; Se Quedan en Prisión Preventiva

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, fueron vinculados a proceso Andrés 'N' y Genaro 'N', presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, detenidos el domingo pasado durante un operativo donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en contra de Andrés 'N' y Genaro 'N' por su probable participación en los delitos de:

Portación de armas con agravante.

Portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Prisión preventiva para presuntos escoltas de 'El Mencho'

Durante la audiencia celebrada hoy vía remota, el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

Además, la defensa de los presuntos escoltas de 'El Mencho' solicitó la duplicidad del término constitucional. Luego de concluir la audiencia, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Respecto al cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.​​​​​​​

