Marco Antonio Almanza, Exfuncionario de Sinaloa, Desmiente su Entrega a Autoridades de EUA

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa desmintió, a través de un video, las afirmaciones que señalaban que se entregó a autoridades extranjeras.

Marco Antonio Almanza AvilésFoto: Cuartoscuro

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Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Sinaloa, niega haberse entregado a EUA. Afirma desde Culiacán que no se presentará ante la justicia estadounidense.

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