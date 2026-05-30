Marco Antonio Almanza, Exfuncionario de Sinaloa, Desmiente su Entrega a Autoridades de EUA
El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa desmintió, a través de un video, las afirmaciones que señalaban que se entregó a autoridades extranjeras.
Foto: Cuartoscuro
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Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Sinaloa, niega haberse entregado a EUA. Afirma desde Culiacán que no se presentará ante la justicia estadounidense.
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PorRedacción N+
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, desmintió, a través de un video publicado en redes sociales, las afirmaciones que señalaban que se entregó a autoridades extranjeras.
En la grabación se puede ver a Almanza en el Jardín Botánico de Culiacán y apuntó que ha sido blanco de falsa información.
"El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. El día martes rendí una declaración ante medios de comunicación, con las cuales sigo firme", dijo.
Marco Antonio Almanza acudió ante FGR
El exfuncionario acudió este martes a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las indagatorias que se siguen contra mandos de seguridad del estado.
Su comparecencia se sumó a otras entrevistas de exservidores públicos que han sido llamados por la autoridad federal para esclarecer posibles responsabilidades en casos vinculados a presuntos vínculos con grupos delictivos.
Almanza fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.