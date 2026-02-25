Capturas Claves del CJNG Previas a Caída de 'El Mencho': Integrantes Detenidos en Sur de Jalisco

Desde noviembre de 2025, el Gobierno Federal detuvo a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a policías municipales que presuntamente daban protección a ese grupo criminal en el sur del estado, donde finalmente fue ubicado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Video: Esta Es la Presunta Ruta por la que ‘El Mencho’ Habría Intentado Escapar

Sigue en vivo las últimas noticias sobre la caída de El Mencho en el LIVEBLOG de N+.

Capturas del CJNG que llevaron hasta operativo contra ‘El Mencho’

En noviembre, agentes federales detuvieron al entonces director de la policía municipal de Chiquilistlán, Abiham ‘N’; así como a dos policías de Atemajac de Brizuela y un civil, que presuntamente formaban parte del grupo criminal.

Chiquilistlan se ubica a 25 kilómetros de Tapalpa, donde fue abatido ‘El Mencho’, mientras que Atemajac, a 31 kilómetros.

En ese mismo operativo se cumplimentó, en reclusión, otra orden de aprehensión contra José Manuel ‘N’, alias ‘El Mane’, considerado operador relevante del cártel Jalisco en el sur del estado.

Video: Cae "El Mane", Jefe Regional del CJNG; Operaba en 5 Municipios de Jalisco

A finales de enero, fue capturado en Ciudad Guzmán, David ‘N’, alias ‘El Chimpa’, considerado un peligroso mando medio del cártel, quien ya fue vinculado a proceso.

Ciudad Guzmán, perteneciente al municipio de Zapotlán El Grande, está a 80 kilómetros de Tapalpa y es punto clave en el sur de Jalisco, pues tiene rutas para el trasiego de drogas hacia Michoacán y Colima.

A estas detenciones en el sur de Jalisco, que fueron cercando la zona donde se movía ‘El Mencho’, hay que sumar la del exalcalde de Tequila, Diego ‘N’, quien presuntamente apoyaba al cártel y la de Alma Rosa ‘N’, alias ‘La Leona’, en el municipio de Tala, quien es considerada encargada de una célula responsable del reclutamiento en campos de adiestramiento como el del rancho Izaguirre.

Video: Detienen a Alma Rosa "N" Alias "La Leona", Presunta Reclutadora de Célula Criminal en Jalisco

También, la de un operador clave, capturado en enero en Tepic, Nayarit, Luis ‘N’, alias ‘El Cárdenas’, quien presuntamente se encargaba de coordinar el tráfico de droga desde Centroamérica, además de operar como uno de los operadores financiero del grupo criminal.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

