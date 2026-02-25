FGR Difunde Video de Traslado de Escoltas de 'El Mencho' Tras Operativo en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) difundió este miércoles 25 de febrero un video en el que se muestra el traslado de Andrés 'N' y Genaro 'N', identificados como presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos hombres fueron detenidos el domingo pasado en el marco del mismo operativo en el que fue abatido el jefe de la organización criminal en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

El video que muestra cómo cayeron los escoltas de 'El Mencho'

Las imágenes difundidas por la FGR registran el momento en que elementos fuertemente armados y con equipo táctico conducen a los dos detenidos frente a vehículos institucionales. En el video se aprecia que los traslados se realizaron durante la noche y en presencia de vehículos blindados de la corporación.

La FGR dio a conocer un video en el que muestra a Andrés 'N' y Genaro 'N', presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, detenidos el domingo pasado durante un operativo donde fue abatido el líder del CJNG en Tapalpa, Jalisco.



Video: FGR pic.twitter.com/RQuwNnvlMQ — NMás (@nmas) February 25, 2026

La fiscalía identificó a los detenidos únicamente por sus nombres de pila seguidos de la letra 'N', práctica habitual en México para preservar la presunción de inocencia mientras se avanza en la investigación judicial.

¿Quiénes son Andrés 'N' y Genaro 'N'?

De acuerdo con la información divulgada por la FGR, Andrés 'N' y Genaro 'N' fungían presuntamente como integrantes del esquema de seguridad personal de Nemesio Oseguera Cervantes. Su detención se produjo en el mismo operativo en Tapalpa en el que el líder del CJNG perdió la vida, aunque la fiscalía no precisó las circunstancias exactas de su captura ni los cargos formales que enfrentan.

Historias recomendadas:

CT