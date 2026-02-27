Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habló sobre las supuestas listas de nómina de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presuntamente aseguradas durante el operativo donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

Durante la conferencia mañanera de hoy, 27 de febrero de 2026 en Sinaloa, el secretario García Harfuch dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien investigará la supesta lista de nómina .

Sobre la veracidad de las listas informará la Fiscalía General de la República, por supuesto, cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera, una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso podré informar e iniciar carpetas, cuando así corresponda.

Investigan a policías por nexos con el CJNG

Respecto a supuestos pagos del CJNG a policías y funcionarios, García Harfuch aseguró que en caso de haber indicios o pruebas claras se investigarán, ya sean servidores públicos o civiles.

En cualquier caso, no solo en este caso, donde hay un indicio y una prueba clara para iniciar una investigación contundente contra cualquier servidor público o civil, así se hará en su momento.

Sin embargo, el secretario dijo que ya hay investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, pero no contra políticos.

Hay investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, y también de otro tipo de personas que sabemos que tenían participación…de políticos no tenemos .



