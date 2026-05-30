¿Qué Pasó Hoy, Sábado 30 de Mayo en la Colonia Doctores en Alcaldía Cuauhtémoc?
El accidente provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona
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Durante la mañana de hoy sábado 30 de mayo se registró un percance vial en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Doctor Olvera, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes de N+, el accidente provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona, una de las más transitadas del centro de la capital.
Al lugar arribaron elementos de emergencia, paramédicos y personal de seguridad para atender a las personas lesionadas y realizar labores de apoyo vial. Hasta el momento, autoridades no han detallado el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones.
Tampoco se han dado a conocer oficialmente las causas que originaron el percance, por lo que será la autoridad correspondiente la encargada de realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades.
Debido al accidente, automovilistas reportaron tránsito lento sobre avenida Cuauhtémoc y calles aledañas mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención y retiro de unidades involucradas.
La circulación comenzó a normalizarse de manera gradual tras la intervención de los cuerpos de emergencia.
Se espera que en las próximas horas las autoridades capitalinas emitan más información sobre el incidente y el estado de salud de las personas afectadas.