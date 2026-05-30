¿Qué Pasó Hoy, Sábado 30 de Mayo en la Colonia Doctores en Alcaldía Cuauhtémoc?

El accidente provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona

¿Qué Pasó Hoy, Sábado 30 de Mayo en la Colonia Doctores? Foto: N+¿Qué Pasó Hoy, Sábado 30 de Mayo en la Colonia Doctores? Foto: N+

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