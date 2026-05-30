¿Qué Pasó Hoy, Sábado 30 de Mayo en la Colonia Doctores en Alcaldía Cuauhtémoc?

Durante la mañana de hoy sábado 30 de mayo se registró un percance vial en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Doctor Olvera, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de N+, el accidente provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona, una de las más transitadas del centro de la capital.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, paramédicos y personal de seguridad para atender a las personas lesionadas y realizar labores de apoyo vial. Hasta el momento, autoridades no han detallado el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones.

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Tampoco se han dado a conocer oficialmente las causas que originaron el percance, por lo que será la autoridad correspondiente la encargada de realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Debido al accidente, automovilistas reportaron tránsito lento sobre avenida Cuauhtémoc y calles aledañas mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención y retiro de unidades involucradas.

La circulación comenzó a normalizarse de manera gradual tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades capitalinas emitan más información sobre el incidente y el estado de salud de las personas afectadas.