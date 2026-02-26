Trump Llama "Enfermo y Demente" a Robert De Niro Luego de que el Actor lo Criticó.

El presidente Donald Trump calificó el miércoles 25 de febrero al legendario actor Robert De Niro de "enfermo y demente" después de que este instara a los estadounidenses a "resistir" a su administración.

La estrella de "Taxi Driver" y "El padrino" es un crítico acérrimo del magnate republicano y aprovechó su discurso de aceptación del premio a toda una vida en el Festival de Cine de Cannes del año pasado para tachar al presidente de "filisteo".

El mandatario realizó una extensa publicación en su plataforma Truth Social en la que advirtió que el actor hace cosas delictivas.

El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algunas de cuyas acciones son seriamente DELICTIVAS!

El presidente estadounidense también atacó en su mensaje a las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes llamó "lunáticas".

Noticia relacionada: El Discurso de Robert De Niro contra 'Ataques de Trump': Pide Respuesta de Industria del Cine

¿Cuáles fueron las críticas del actor?

Los comentarios de Trump se produjeron después de que De Niro criticara al mandatario en un pódcast emitido el pasado lunes 23 de febrero, en el que dijo:

Video: "Es Enfermizo...es una Locura": Robert de Niro Arremete Contra Donald Trump.

Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad

La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo

Las críticas del actor, de 82 años, fueron en el programa "The Best People with Nicolle Wallace".

La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera

Video relacionado: ‘Quiere Destruir a Estados Unidos’: Robert De Niro Despotrica Contra Donald Trump

El 13 de mayo de 2025,Robert De Niro recibió la Palma de Oro de honor, en el arranque de la edición 78 del Festival de Cannes, en Francia, y fiel a su costumbre, hizo un llamado a la industria cinematográfica para responder a los comentarios del presidente Donald Trump.

En su discurso de aceptación del galardón, el actor aprovechó el espacio para responder a la iniciativa promovida por Trump, de imponer aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de la Unión Americana, sin mencionar en ningún momento al mandatario, refiriéndose a él como "el presidente filisteo de Estados Unidos".

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ASJ