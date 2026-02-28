Donald Trump Confirmó Ataques contra Irán; Califica al Régimen como Patrocinador del Terrorismo

Luego de que Israel informara que lanzó un ataque preventivo contra Irán y declara el Estado de Emergencia en el país, el presidente Donald Trump publicó un video donde confirmó la operación contra el régimen.

Previamente, medios en Estados Unidos e Israel informaron que el ataque se realizaba en conjunto, aunque la información no había sido confirmada.

Minutos después, el mandatario estadounidense publicó un video de más de ocho minutos donde habló del ataque y sobre el objetivo de los bombardeos.

Trump dijo que la operación busca "eliminar amenazas inminentes" y por ello, Estados Unidos ha lanzado un gran operativo de combate en Irán.

El ejercito de los Estados Unidos ha llevado a cabo una operación masiva para prevenir que esta dictadura radical amenace nuestra seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y hundir su industria de misiles, la cual será exterminada

Comentó que el tono amenazador de Irán ponen en peligro a Estados Unidos y a sus bases militares en la región, y a los aliados en el mundo.

Patrocinador del terrorismo

Trump calificó al régimen iraní como el principal Estado patrocinador del terrorismo y recalcó que Estados Unidos no dejará que Irán tenga en posesión armas nucleares.

El presidente dijo que la política de Estados Unidos es que el régimen no pueda tener armas nucleares. Recordó que después de la operación del año pasado contra la infraestructura nuclear, quisieron llegar un acuerdo, pero "no quisieron hacerlo, solo querían hacer el mal".

Irán se negó durante décadas y han rechazado todas las oportunidades para deshacerse de sus armas nucleares y ya no lo vamos a soportar

Señaló que el régimen iraní ha armado, entrenado y fundado milicias "que han llenado de sangre la tierra". El presidente acusó a Irán de los ataques contra Israel, el 7 de octubre de 2023.

Vamos a aniquilar su cuerpo naval, vamos a asegurar que los aliados territoriales de Irán no puedan desestabilizar la región y el mundo, y atacar nuestras fuerzas y usar sus artefactos explosivos improvisados o sus bombas de camino, como se les llama comúnmente, para fatalmente herir y asesinar miles y miles de personas, incluyendo a muchos estadounidenses. Vamos a asegurar que Irán no obtenga armas nucleares

Enfatizó que el régimen es "el número uno en terrorismo" y recordó que incluso asesinó a miles de sus ciudadanos durante las pasadas protestas.

Tomen el poder

El mandatario reconoció que puede haber bajas porque eso ocurre en las guerras y llamó a la población iraní a no salir de sus casas porque será peligroso.

Al pueblo iraní les digo: hoy empieza su libertad. No salgan de sus casas, es muy peligroso, van a ver bombas por todos lados. Cuando terminemos, vamos a acabar con su gobierno y van a poder tomarlo

Dijo que es momento de tomar el control de su gobierno y que tienen en él a un presidente que les brindará el apoyo necesario.

Con información de N+

ICM