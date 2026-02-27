Alineación de 6 Planetas este 28 de Febrero 2026: ¿A Qué Hora y Cómo Observarla?

Este 28 de febrero habrá una alineación planetaria. Te decimos cómo ver este fenómeno astronómico que involucrará a seis planetas.

¿Qué planetas se alinearán el 28 de febrero?

Las alineaciones planetarias son uno de los fenómenos astronómicos más cautivadores para muchos aficionados. De forma semejante a las constelaciones, que involucran a estrellas que pueden estar cientos o miles de años luz, las alineaciones de planetas están, como la belleza, únicamente en los ojos de quien mira.

Desde el espacio exterior no hay ningún efecto visible, pero para los observadores en la Tierra parece que los planetas se han puesto de acuerdo para encontrarse en el cielo. Este 28 de febrero seis planetas habrán de alinearse poco después del atardecer. Los planetas involucrados son:

Mercurio

Venus

Neptuno

Saturno

Urano

Júpiter

¿Cómo ver la alineación planetaria?

Cuatro de los involucrados en la alineación planetaria serán visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter dibujarán una sola línea descendente en el cielo que empezará con Mercurio en el oeste. Sin embargo, hay dos planetas que solo podrán observarse con un telescopio: Urano y Neptuno.

El mejor momento para observar la alineación será poco después de las seis de la tarde. Por la hora, la Luna no habrá de interferir con la apreciación de este fenómeno astronómico.

El fenómeno durará entre treinta y sesenta minutos. Un detalle peculiar de este fenómeno es que, debido a que se trata solo de una apreciación arbitraria del cielo, no será igual para todos los observadores en la Tierra.

En algunos sitios del planeta la alineación se apreciará mejor en otras fechas. La plataforma Star Walk indica que, por ejemplo, en Berlín y Pekín la mejor fecha para apreciar la alineación planetaria será el 1 de marzo y no el 28 de febrero.

