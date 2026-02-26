Hueso de Mamut de 40 Mil Años Tendría el Antecedente Más Antiguo de Escritura

Investigadores hallaron en Alemania un hueso de mamut tallado con muescas que podría representar el antecedente más antiguo de escritura cuneiforme. La pieza tiene 40 mil años de antigüedad.

Hallan posible antecedente de protoescritura de 40 mil años de antigüedad

Investigadores de la Universidad del Sarre, en Alemania, anunciaron el hallazgo de un hueso de mamut tallado con muescas. Según el artículo publicado en las Memorias de la Academia Estadounidense de Ciencias (PNAS, por sus siglas en inglés), estos patrones representarían el antecedente más antiguo conocido hasta la fecha de protoescritura.

La figura Adorant está compuesta por un hueso tallado con una figura antropomorfa de un lado y una secuencia de muescas del otro. La pieza fue hallada en la cueva Geißenklösterle, al este de Alemania, y pertenecería a la cultura auriñaciense, que dominó el final de la primera Edad de Piedra en Europa. Esta etapa del Paleolítico coincide con el fin de la última glaciación.

Esta pieza sobresale entre un corpus de más de 200 piezas analizadas por los arqueólogos. Entre estas piezas sobresale la pieza Adorant (o Adorante, en español), que contendría un patrón de muescas que representaría un antecedente de protoescritura. Las piezas analizadas tendrían entre 34 mil y 43 mil años de antigüedad y habrían sido elaboradas por los primeros humanos que habitaron la región.

Tablillas con antecedentes de escritura cuneiforme halladas en Uruk, en Mesopotamia. Foto: PNAS

El origen del pensamiento abstracto en la Edad de Piedra

Aunque los investigadores admiten que no se trata de un caso estricto de escritura deliberada cuneiforme, sí demostraría que los primeros pueblos Homo sapiens de Europa ya eran capaces de aplicar secuencias de signos de forma sistemática. En el artículo se lee:

Demuestran que los primeros cazadores-recolectores que llegaron a Europa ya aplicaban secuencias de signos de complejidad comparable de forma deliberada, sistemática y convencional, varias decenas de miles de años antes de la aparición de la escritura genuina.

La figura es comparada con algunas tablillas halladas en Uruk, una de las principales ciudades de Mesopotamia, hace 4 mil años.

El “hombre león” de Stadel, figura de marfil elaborada en el Paleolítico. Foto: Wikicommons

La pieza Adorante además cuenta con una figura antropomorfa que conjugaría una cabeza de león con un humano. Esta imagen sería sumamente parecida a la del “Hombre león” hallada en la cueva de Hohlenstein-Stadel, aún en Alemania.

Esta figura, que también está agrupada en la cultura auriñaciense, se considera como una de las pruebas más antiguas de pensamiento abstracto. La pieza de marfil, cuyos fragmentos fueron descubiertos en 1939, también se habría creado hace 40 mil años, según estimaciones.

