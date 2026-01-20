Piezas de Cerámica de Hace 8 Mil Años Serían la Prueba Más Antigua de Pensamiento Matemático

Un nuevo estudio señala que la cerámica halafiana sería la prueba más antigua de pensamiento matemático. En estos pedazos de vasijas elaboradas hace 8 mil años se han encontrado claros patrones numéricos que son anteriores al sistema hexagesimal de los babilonios.

La cultura de Halaf se desarrolló al norte de Mesopotamia hacia el año 6 mil antes de Cristo.

se desarrolló al norte de hacia el año 6 mil antes de Cristo. También se ha atribuido a los halafianos la primera representación de un vehículo con ruedas, así como los primeros sellos.

Noticia relacionada: Descubren Osamentas y Cerámicas Prehispánicas de Más de 800 Años de Antigüedad en Puebla

La invención de los números y la escritura en Mesopotamia

Entre el mar Mediterráneo y el golfo Pérsico se ubica la gran región conocida como Mesopotamia. Su nombre, que en griego significa “entre ríos”, hace referencia a los ríos Tigris y Eufrates. En sus márgenes se desarrolló la agricultura y surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas del Medio Oriente.

A los sumerios se atribuye la invención de la escritura, la astronomía y el sistema sexagesimal, que fue perfeccionado por los babilonios. Hasta el día de hoy contamos las veinticuatro horas, las docenas de huevos y los 360 grados de un círculo siguiendo el sistema de base 60 que nació al contar las falanges de los cuatro dedos que tienen tres falanges.

Según explica el matemático británico Marcus du Sautoy en el libro Para pensar mejor (Acantilado, 2024), los babilonios fueron los primeros en utilizar el dedo pulgar para contar las tres falanges del índice, medio, anular y meñique, hasta obtener el número 12. Este número se puede, a su vez, ir sumando con los cinco dedos de la mano contraria, lo que daría una la siguiente sucesión: 12, 24, 32, 48 y 60.

La prueba más antigua de pensamiento matemático

No obstante, ni los sumerios ni los babilonios podrían arrogarse la invención de las matemáticas. Un nuevo estudio señala que este mérito pertenecería a los halafianos.

La cultura de Halaf habitó el norte de Mesopotamia hace 8 mil años y debe su nombre al yacimiento de Tell Halaf, en Siria. Son recordados, sobre todo, por sus sellos con motivos geométricos, por la posible primera representación de la rueda y por su cerámica. Esta última es señalada ahora por contener las primeras representaciones sistemáticas de motivos vegetales en el arte prehistórico.

Cerámica halafiana sería la prueba de pensamiento matemático más antigua. Foto: Journal of World Prehistory | Yosef Garfinkel

Los investigadores Yosef Garfinkel y Sarah Krulwich, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirman en un artículo publicado en Journal of World Prehistory que la cultura de Halaf sería la primera en desarrollar pensamiento matemático. Como prueba han usado los motivos vegetales de su cerámica.

Según apuntan los arqueólogos, en la cerámica halafiana se hallan evidentes patrones numéricos. Como ejemplo señalan una progresión exponencial con pétalos de flores, es decir, donde cada número es el doble del anterior: 4, 8, 16, 32, 64. Al respecto el artículo explica:

Las representaciones de pétalos de flores en la secuencia geométrica de los números 4, 8, 16 y 32, así como 64 flores en otro tipo de disposición, apuntan a conocimientos aritméticos.

Estos patrones matemáticos halafianos de 8 mil años de antigüedad son anteriores al sistema sexagesimal de los babilonios. Foto: Journal of World Prehistory | Yosef Garfinkel

Según los arqueólogos, este desarrollo de la aritmética se habría originado de las necesidades de las comunidades de agricultores. Así como los sumerios posteriormente habrían inventado la escritura cuneiforme para llevar registro de las cabezas de ganado, los halafianos habrían usado sus conocimientos matemáticos para dividir las cosechas de forma equitativa:

Argumentamos que en las primeras comunidades aldeanas del Cercano Oriente, la capacidad de realizar divisiones precisas era relevante para diversas necesidades, como la distribución equitativa de las cosechas de los campos cultivados colectivamente por varias familias o por toda la aldea.

Historias recomendadas: