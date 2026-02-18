¿Cuándo Es la Alineación de Seis Planetas en Febrero 2026? A Esta Hora Estará en su Punto Máximo

Atentos, amantes del cosmos. La agenda de eventos astronómicos de febrero 2026 continúa tras el eclipse "anillo de fuego", y prepara un espectáculo para finales del mes. Para que no te lo pierdas, en N+ te adelantamos cuándo es la alineación de seis planetas.

De hecho, en una nota ya te habíamos dado a conocer cuáles son los principales eventos astronómicos de este 2026, aunque también puedes conocer a detalle los espectáculos que albergará el cielo nocturno de febrero.

Si bien a inicios de mes deleitó la Luna de Nieve, lo cierto es que la alineación de seis planetas a finales de mes es un evento que también puedes ver a simple vista.

Video: Luna de Nieve Ilumina el Cielo de CDMX Lunes 2 de febrero Día de la Candelaria

¿Cuándo es la alineación planetaria en febrero de 2026?

Lo primero que hay que saber es que una alineación planetaria ocurre cuando estos se acercan a un lado del Sol al mismo tiempo, aunque otra definición que da el sitio especializado Starwalk indica que es un fenómeno visual en el cual los planetas aparecen juntos en un pequeño sector del cielo, visto desde la Tierra.

Ahora bien, los planetas "se alinean", pero no necesariamente forman una línea recta, toda vez que estos orbitan alrededor del Sol. Sin embargo la perspectiva desde la Tierra, permite ver una "formación" en el cielo.

Así, la próxima alineación planetaria que ocurrirá será el próximo sábado 28 de febrero de 2026, y reunirá a seis planetas: Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Aunque en la mayoría de las noches de febrero se podrá ver al menos uno de los planetas a simple vista.

¡Atención, exploradores del cielo! En febrero podrán disfrutar de un desfile planetario y de la constelación de Orión, visibles desde ambos hemisferios durante este mes.



Aquí les contamos los detalles de los eventos astronómicos que no se pueden perder: https://t.co/OnZrAyD2FZ pic.twitter.com/tbjq8o0Q3q — NASA en español (@NASA_es) February 18, 2026

Starwalk indica que cuatro de ellos: Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio, serán fácilmente visibles, mientras que para visualizar a Urano y Neptuno se deberán emplear telescopios pequeños.

Además, la Luna será la otra gran protagonista de la velada, toda vez que se espera esté al 90 por ciento de su iluminación.

Mientras que la NASA describe que el "desfile planetario" iniciará a mediados de febrero, cuando Saturno descienda hacia el Horizonte, mientras Venus y Mercurio ascienden al cielo para encontrarse en la región oeste-suroeste.

A estos se unirá Júpiter que estará situado en lo alto del cielo, Urano ubicado en la zona Austral y Neptuno posicionado cerca de Saturno. Logrando estar en su punto máximo de alineación planetaria el último día del mes.

¿A qué hora alcanza el punto máximo la alineación planetaria de Febrero 2026?

La NASA hace un llamado a los amantes de los eventos astronómicos, a estar pendientes del cielo desde el atardecer, toda vez que a partir de ese momento los planetas serán visibles en ambos hemisferios.

La cita exacta es el 28 de febrero, aunque recuerda que se comienzan a observar al atardecer desde mediados del mes.

Video: Eclipse Total de Luna "Sangrienta" Dura 83 Minutos y se Observa en Medio Oriente

Historias Recomendadas