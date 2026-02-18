¿Cuándo Ver el Eclipse Total de Luna 2026 en Veracruz? Fecha Exacta y Cómo Observarlo

Según los pronósticos astronómicos, durante la madrugada del próximo martes 3 de marzo, desde Veracruz se podrá apreciar el primer eclipse total de luna que se registrará en lo que va de este año. El fenómeno astronómico dará inicio alrededor de las 2:45 de la madrugada.

Según el presidente de la Asociación Astronómica de Veracruz, el fenómeno podrá verse totalmente a las seis de la mañana con dos minutos, mientras que la totalidad termina a las seis con treinta y dos de la mañana, y la luna en la fase eclipsada saldrá poco antes de las siete de la mañana.

Nosotros vamos a poder apreciar por mucho tiempo este eclipse. Termina la totalidad a las 6:32 de la mañana y estará saliendo ya la luna en la fase eclipsada poquito antes de las 7 de la mañana.

Se informó que el eclipse total de luna podrá ser observado sin necesidad de telescopio y que dicho fenómeno hará que la luna se torne de un tono marrón o rojizo, dependiendo de las condiciones de la atmósfera.

Cuanto más contaminada se encuentre la atmósfera, más roja vamos a ver la luna que luego le llaman luna de sangre. Este eclipse, como es de luna, se puede ver a simple vista.

De acuerdo con lo informado, a lo largo de este año hay previstos por lo menos cuatro eclipses; el que se verá este martes 3 de marzo será el segundo de este año.

Se registra densa niebla en la ciudad de Veracruz

Desde la madrugada y parte de la mañana de este miércoles 18 de febrero, se registró una densa niebla en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, junto con una temperatura de 19 grados centígrados.

Para quienes después de las cinco de la mañana ya circulaban por las distintas avenidas, ya representaba cierta dificultad tener una buena visibilidad, por lo que había que manejar con precaución.

Después de las nueve de la mañana empezó a bajar su intensidad, y lo que prevaleció en las últimas horas fue bruma y una temperatura de cálida a calurosa en la conurbación.

