Taxista Muere Asesinado a Tiros en Veracruz; Autoridades Investigan el Ataque Armado

Durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero, en el municipio de Minatitlán ubicado al sur de Veracruz. Se reportó el asesinato de un hombre de oficio taxista. El reporte de hechos indica que ocurrió sobre la avenida Ávila Camacho del municipio antes mencionado.

Las primeros indicios indican que el hombre fue atacado a balazos cuando viajaba en su unidad de alquiler, cuando sujetos desconocidos que viajaban a bordo de otra unidad abrieron fuego disparando en diversas ocasiones.

El automóvil de servicio público en su modalidad de taxi se encontraba marcado con el número económico 250. Se informó que la víctima del ataque murió al interior del vehículo derivado de las lesiones sufridas por los impactos de arma de fuego.

El reporte de los cuerpos de emergencias señaló que al lugar llegaron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y realizar el acordonamiento correspondiente del área. Hasta el momento no se tiene información acerca de personas detenidas vinculadas a este hecho violento, que dejó como saldo una persona fallecida en el sur del estado de Veracruz.

Otro ataque armado contra un taxista en el estado de Veracruz

La tarde del pasado martes 17 de febrero se registró un ataque armado, ocurrió en el fraccionamiento Colinas de San José, también conocido como Casas Homex, donde un taxista fue privado de la vida a disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad número económico 2099, fue víctima de un grupo de sujetos armados que abrieron fuego en su contra cuando permanecía sentado en el vehículo, en el sitio de taxis.

Vecinos que se percataron de lo ocurrido dieron parte a las autoridades y la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Estatal y elementos de DEFENSA y de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Video Taxista Muere en Ataque Armado en Fraccionamiento Colinas de San José Casas en Córdoba, Veracruz | N+

Personal de la Fiscalía Regional y peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y su identificación oficial.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. El pasado viernes otra persona del sexo masculino identificado como Irving “N” de 36 años, fue asesinado al interior de su domicilio en esta misma unidad habitacional.

FPF