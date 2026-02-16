Hallan Cuerpo con Huellas de Violencia a Orillas de Carretera del Sur de Veracruz

La mañana de este lunes 16 de febrero, fue reportada una persona sin vida a orillas de la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan, a unos metros del fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, en el municipio de Acayucan al sur de Veracruz.

Es de mencionar que el cuerpo presentaba huellas de violencia y que en el lugar se registraron disparos de armas de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco, y minutos después fue hallado el cuerpo.

Hasta ahora, la víctima se mantiene en calidad de desconocida, por lo que se iniciarán con las investigaciones correspondientes para dar con su identidad. No se reportaron personas detenidas como responsables de estos hechos, pero las autoridades ya dieron inicio con las diligencias correspondientes.

Con este nuevo asesinato sumarían ya 19 en lo que va del año en el distrito judicial de Acayucan.

Sujetos armados atacan a disparos vivienda en Coatzacoalcos, Veracruz

El pasado sábado 14 de febrero, sujetos armados atacaron a balazos la fachada de una vivienda, desatando una fuerte movilización policiaca en la ciudad de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, la vivienda atacada se encuentra ubicada sobre la calle 2 de Abril, casi esquina con 5 de Mayo, en la colonia Benito Juarez Sur, en donde se generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio.

El ataque armado contra la vivienda se dio justo a unas cuadras del Panteón Jardín Municipal, zona donde los vecinos fueron quienes reportaron haber escuchado por lo menos seis detonaciones de arma de fuego. Además de los disparos, los vecinos argumentaron también haber escuchado algunas explosiones, lo que les provocó alarma.

