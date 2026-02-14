Hombre Muere al Recibir Descarga Eléctrica en Inmueble de Boca del Río, Veracruz

Alrededor del mediodía de este sábado 14 de febrero, cuerpos de emergencias y paramédicos se movilizaron debido al reporte que informaba sobre una persona que habría perdido la vida tras un incidente mientras se encontraba realizando sus actividades de trabajo.

Según el reporte obtenido en el lugar de los hechos, un hombre se encontraba realizando trabajos de mantenimiento y albañilería en la cornisa de un inmueble localizado en la calle Fernando López Arias en esquina con Graciano Sánchez de la colonia Ejido Primero de Mayo Norte en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Mientras realizaba sus actividades, el sujeto no se percató de la cercanía de los cables de alta tensión, por lo que al tocarlos accidentalmente sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inerte sobre la cornisa del inmueble anteriormente citado.

Se desconoce la identidad de la víctima que sufrió la descarga de alta tensión

Testigos, al percatarse de lo sucedido, dieron aviso rápidamente a las autoridades a través del número de emergencias 911 a la espera de ayuda. Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de paramédicos al lugar de los hechos; sin embargo, nada pudieron hacer por el hombre que recibió la descarga de los cables de alta tensión, por lo que solo confirmaron su fallecimiento.

El hombre quedó inerte sobre la cornisa de la vivienda, por lo que los cuerpos de emergencias no pudieron realizar el rescate del cuerpo, razón por la que procedieron a solicitar la presencia de elementos periciales, quienes se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo para, posteriormente, gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento se desconoce la identidad y la edad de la víctima que perdió la vida en dicho incidente, ya que las autoridades no han emitido información.

