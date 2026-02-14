Christian Nodal en el Carnaval de Veracruz 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Dará Concierto Gratis?

Luego de darse a conocer la cartelera oficial de los artistas que estarán presentándose en una serie de eventos masivos y conciertos con motivo de los festejos del Carnaval de Veracruz 2026, se informó que entre los cantantes que tendrán participación en dicha festividad se encuentra Christian Nodal.

De acuerdo con lo informado por el comité del Carnaval de Veracruz 2026, las personas que quieran cantar y bailar las canciones del sonorense tendrán que darse cita en la Macroplaza del Malecón de Veracruz el próximo día domingo 15 de febrero en punto de las 22:00 horas.

Así mismo, se informó que dicho evento masivo será completamente gratuito, por lo que los asistentes que quieran acompañar al cantante coreando sus éxitos solo deberán preocuparse por llegar temprano para alcanzar su lugar en dicho evento masivo.

¿Qué otros artistas se presentarán en el carnaval de Veracruz?

Tras darse a conocer más detalles sobre los festejos del Carnaval de Veracruz, se informó el pasado miércoles 17 de enero, la cartelera de artistas que se presentarán en una serie de eventos masivos de dicha celebración.

Según lo informado y acorde a la tradición, cantantes de distintos géneros musicales se darán cita en una serie de eventos masivos realizados en la Macroplaza del Malecón de Veracruz. Los cantantes que se presentarán son los siguientes:

Concierto de Reggaeton Mexa, sábado 14 de febrero, día del primer desfile.

sábado 14 de febrero, día del primer desfile. Christian Nodal, domingo 15 de febrero

domingo 15 de febrero Banda MS, lunes 16 de febrero

lunes 16 de febrero Mon Laferte, martes 17 de febrero

martes 17 de febrero Chiquito Team Band el miércoles 18 de febrero, durante el entierro de Juan Carnaval.

