Carnaval de Veracruz 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora son los Desfiles de Carros Alegóricos? Rutas

Autoridades del comité de carnaval dieron a conocer los horarios y rutas de los desfiles de carros alegórico, además de los artista que estarán participando en la edición 2026 del carnaval de Veracruz, los cuales en esta edición presentan cambios, quedando de la siguiente manera:

Sábado 14 de Febrero el primer desfile será de sur a norte es decir de Boca del Río hacia Veracruz, iniciando a las 6 de la tarde.

Domingo 15 de febrero este segundo desfile sufrió cambio en su horario, en esta edición el horario de arranque será en punto de las 12 horas, partiendo de norte a sur, es decir partiendo de Veracruz para concluir en Boca del Río.

Para el día Lunes 16 de febrero que se efectuará el tercer desfile, iniciará a las 6 de la tarde, y se trayecto será de sur a norte, es decir iniciando en Boca del Río y concluyendo en Veracruz.

El cuarto y último desfile se realizará el próximo martes 17 de febrero, teniendo como horario de arranque las 6 de la tarde, siendo su trayecto de norte a sur, iniciando en el municipio de Veracruz y concluyendo en Boca del Río.

Creadores de contenido y artistas que estarán presentes en el carnaval de Veracruz 2026

Tras darse a conocer las fechas de las distintas actividades del Carnaval de Veracruz 2026, así como los cantantes que se darán cita en los eventos de la fiesta carnestolenda para interpretar sus éxitos y poner ambiente a dicha fiesta, tAdemás se dio a conocer qué celebridades, así como creadores de contenido, estarán en este festejo.

Mediante redes sociales, varios integrantes del medio artístico y figuras dedicadas a la creación de contenido en internet las que ya confirmaron su presencia para esta festividad. Algunos de ellos Aaron Mercury y Abelito, Aldo de Nigris quienes dieron a conocer que estarán presentes en dicho festejo. Además de ellos, también confirmaron su asistencia las actrices Malillany Marín, Aylin Mujica y Gaby Mellado.

En los conciertos masivos se estarán presentando

Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera , jueves 12 de febrero en la Coronación del Rey , a las 10 de la noche .

, en la del , a las . Carlos Rivera el día viernes 13 , para la coronación de la reina , se presentará a las 10 de la noche .

el día , para la de la , se presentará a las . Concierto de Reggaeton Mexa, sábado 14 de febrero , iniciando a las 6 de la tarde .

sábado , iniciando a las . Christian Nodal, domingo 15 de febrero , arencara su presentación a las 10 de la noche .

domingo , arencara su presentación a las . Banda MS, lunes 16 de febrero , a las 10 de la noche .

lunes , a las . Mon Laferte, martes 17 de febrero , a las 10 de la noche .

martes , a las . Chiquito Team Band cierra la serie de conciertos el miércoles 18 de febrero a las 8:30 de la noche, durante el entierro de Juan Carnaval.

