¿Cómo Va a Estar el Clima en Carnaval de Veracruz 2026? Hay Pronóstico de Evento de Norte

Se aproxima un nuevo frente frío al estado de Veracruz, el cual originará un evento de norte en las costas veracruzanas. Te compartimos cuándo estará ingresando, así como la intensidad de las rachas, para que tomes precauciones.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, se aproxima un nuevo frente frío a la región, el cual sería el número 34. Los pronósticos han arrojado que estaría ingresando a la entidad veracruzana el próximo fin de semana.

Video: Carnaval de Veracruz 2026: Arte y Cultura se Viven en Exposición del Museo de la Ciudad

¿Habrá evento de norte para Carnaval 2026?

Según los pronósticos, los modelos han arrojado que la llegada del evento de norte originado por un nuevo frente frío (posible 34), al estado de Veracruz sería el próximo domingo 15 de febrero, por lo que se sentirán sus efectos en el segundo paseo del Carnaval de Veracruz 2026.

Noticia relacionada: ¿Qué Artistas Darán Concierto en el Carnaval de Veracruz 2026? Cartelera y Lista de Actividades

¿De cuánto serán las rachas del evento de norte pronosticado para Veracruz el domingo 15 de febrero?

Se prevé que el evento de norte pronosticado, ingrese al estado de Veracruz con rachas de 55 a 75 km/h a nivel de playa en la costa central, menores en la costa norte y sur y de 35 a 45 km/h entre Xalapa, Naolinco, Misantla y el Valle de Perote.

Noticia relacionada: Se Aproxima el Nuevo Frente Frío 34 a México: ¿Cuándo Ingresará y Qué Efectos Tendrá?

El ingreso del nuevo frente frío (posible 34), además de las rachas de viento ocasionará un ligero descenso de temperaturas y aumento de nublados con potencial de lluvias. La temperatura mínima será de entre 17-19ºC, mientras que la temperatura máxima será de entre 28-30ºC.

Se espera que el evento de norte esté decreciendo por la tarde-noche del mismo domingo 15 de febrero, y que para el inicio de la semana las condiciones de tiempo se estabilicen.

Historias recomendadas:

LLZH